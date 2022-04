Wie funktioniert das neue Hearthstone Kolossal-Schlüsselwort?

Blizzard fügt mit der neuesten Hearthstone Erweiterung namens Reise in die Versunkene Stadt eine neue Mechanik hinzugefügt – dadurch feiert das Hearthstone Kolossal Schlüsselwort die Premiere in Blizzards Kartensammelspiel. Doch was kann die neue Fähigkeit?

Wie funktioniert das Hearthstone Kolossal-Schlüsselwort?

Mächtig. Mächtig gewaltig! Monsterkarten mit dem Schlüsselwort Kolossal (colossal) sind zu groß, um auf eine Karte zu passen. Sie haben zusätzliche Erweiterungen, die mächtige Synergien mit ihrem Hauptkörper bilden und beispielsweise den Hauptkörper immun machen, solange die Erweiterung auf dem Bord ist. Diese Erweiterungen werden zusammen mit dem kolossalen Diener herbeigerufen, selbst wenn dieser nicht aus der Hand ausgespielt wurde.

Hier ein paar Beispiele der neuen Kolossal-Karten, damit ihr einen Einblick bekommt, welche Kombinationen sich ergeben können.

Weitere Informationen zur Erweiterung findet ihr auf der offiziellen Webseite. Ausprobieren könnt ihr die Karten spätestens mit dem Release am 12.4.2022.