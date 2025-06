Wie Chibi-Robo: Misc. A Tiny Tale kommt am 22. Juli auf Nintendo Switch-Konsolen

Misc. A Tiny Tale wird am 22. Juli 2025 auf Nintendo Switch-Konsolen erscheinen. Auf der Switch 2 sieht es weit besser aus, seht hier ein Video!

Über Misc. A Tiny Tale

Dank der Abwärtskompatibilität können wir das Game auf Switch 2 mit besserer Auflösung, Bildraten und reaktionsschnellerem Gameplay spielen. Das alles ist gleich nach dem Release möglich, obwohl es sich seit Jahren in der Entwicklung befand. Warum? Weil das Entwicklerstudio Tinyware Games eine Ahnung hatte, wozu Switch 2 fähig sein würde. Der neue Gameplay-Vergleich zeigt die Leistungsverbesserungen in Aktion, aber sie wurden erst möglich, nachdem das Team die Upscaling-Funktionen von Switch 2 vermutet hatte, lange bevor etwas bestätigt wurde. Das kommt vom Tinyware-Gründer und Misc. A Tiny Tale-Entwickler Michael Pearce, der sagte, dass das Team „eine Theorie hatte, bevor die Nintendo Switch 2 überhaupt enthüllt wurde, dass sie abwärtskompatible Nintendo Switch-Spiele mit einer besseren und stabileren Auflösung und Bildrate spielen kann, insbesondere die Spiele, bei denen beim Rendering keine Obergrenze gesetzt wurde“. In diesem Sinne hat das Team „absichtlich unsere Auflösung der Nintendo Switch-Version dynamisch gemacht, indem es sie für dieses theoretische neue System skalieren ließ“. Ein gewagtes Unterfangen!

Das Studio tat dasselbe mit der Bildrate, „und es hat sie freigeschaltet, um Platz für maximal 60 FPS zu geben, was mehr ist, als die Original-Switch jemals theoretisch bewältigen hätte können“. Wie so viele Studios hatte Tinyware vor dem Start keinen Zugang zu einem Switch 2-Dev-Kit, also musste es warten, bis es ein System ausleihen konnte, um zu sehen, ob sich das Glücksspiel ausgezahlt hatte. „Die Auflösung war von (in einigen Fällen) 480p bei 30 fps im Handheld-Modus auf Nintendo Switch auf 1080p bei 60fps auf dem Nintendo Switch 2 gesprungen“, so Pearce. Es gab auch eine Reihe anderer Verbesserungen: „Die Ladezeiten sind auf dem Nintendo Switch 2-System viel schneller“, fuhr er fort: „Das Textur-Aufploppeln ist praktisch nicht vorhanden, Eingaben werden reaktionsschneller verarbeitet und das Gesamterlebnis ist einfach flüssiger und besser“. Laut Pearce „läuft Switch 2 das Spiel wie ein Traum“. Natürlich geht dies nicht zu Lasten der Switch 1-Version – „Wir sind wirklich stolz auf die Leistung, die wir in den letzten Jahren bei der Entwicklung des Spiels für den Nintendo Switch erzielt haben“, erklärte er – aber die Switch 2-Verbesserungen sind anscheinend „wirklich besonders“.