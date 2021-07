What If…?: Starttermin der animierten Marvelserie enthüllt

Gute Nachrichten für die Marvel-Fans, die auch animierten Serien etwas abgewinnen können – Disney und Marvel verkündeten nun den What If…? Starttermin. Demnach geht die Marvel-Serie am 11.8.2021 bei Disney+ an den Start.

Was erwartet euch?

Unter der Regie von Bryan Andrews und geschrieben von Headautor AC Bradley bietet die neue Serie charakteristische MCU-Action mit kuriosen Wendungen.

„What If…?” erschafft ein Multiversum der unendlichen Möglichkeiten mit den beliebten Marvel-Charakteren Peggy Carter, T’Challa, Doctor Strange, Killmonger, Thor und vielen mehr.