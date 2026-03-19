Wenn die Nockberge in Rosa leuchten: Euer Frühsommer im Eschenhof

Als Gäste des Hauses dürft ihr euch auf die Begleitung erfahrener Wanderführer:innen verlassen. Regelmäßig nimmt euch Hausherr Gerhard Ortner persönlich mit in die Landschaft, um die sanften Gipfel zu erkunden. Besonders intensiv erlebt ihr die Natur bei den geführten Touren zu Randzeiten: Ihr könnt den Tag mit einer Sonnenaufgangswanderung inklusive Bergfrühstück beginnen oder den Abend bei einer Sonnenuntergangstour mit anschließendem Alm-Fondue ausklingen lassen.

Zwischen Trails, Greens und Gipfelglück

Auch auf zwei Rädern könnt ihr die Region flexibel entdecken. Während Genussradler:innen die Höhenwege bevorzugen, finden Mountainbiker:innen auf dem rund 15 Kilometer langen Flow Country Trail – einem der längsten Europas – ihre Herausforderung. Wer lieber den Schläger schwingt, darf auf dem Golfplatz Kaiserburg in einer der höchstgelegenen Anlagen Kärntens abschlagen.

Für maximale Vielfalt sorgt die für euch inkludierte Bad Kleinkirchheim Sonnenschein Card. Damit nehmt ihr an Ranger-Wanderungen, Kräutertouren oder Sportkursen teil. Zusätzlich ermöglicht euch die Kärnten Card den kostenfreien Zugang zu über 100 Ausflugszielen im gesamten Bundesland.

Ankommen bei Alpine Slowness

Nach euren Erlebnissen in der Natur kehrt ihr zur „Alpine Slowness“ in den Eschenhof zurück. Hier dürft ihr bei Yoga, Meditation oder im Spa-Bereich regenerieren und den Rhythmus ganz an eure eigenen Bedürfnisse anpassen. Der Fokus liegt dabei voll und ganz auf Bewegung, Ruhe und der bewussten Zeit für euch selbst.