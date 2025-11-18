Wenn Backkunst auf Basteln trifft – 10 Jahre Kuchen- und Kreativmesse Wels

Auf der Kuchen- und Kreativmesse zum 10-jährigen Jubiläum wurde gebacken, gebastelt, gekostet sowie gefeiert, und wir waren für euch mittendrin.

Lasercut, Pinsel oder Spritzbeutel, Kreativität hat viele Werkzeuge. Vom 14. – 16. November wurde in den Hallen der Messe Wels ausgestellt. Wer beim Wort Messe jedoch an trockene Produktstände denkt, liegt falsch. Bei der Kuchen- und Kreativmesse waren neben zahlreichen Verkaufsständen, an denen ihr eure Lager auffüllen könnt, auch Live-Acts auf mehreren Bühnen und dieses Jahr ganz neu die Genuss Welt vertreten.

Genuss im Überfluss

Ganz neu war heuer die Genuss Welt, dort wurden von Käse und Wein über Süßes und Deftiges viele regionale Speisen angeboten. Die Genussbühne powered by AEG gab verschiedenen Erzeuger*innen und Köch*innen Platz, um ihre Spezialitäten vorzustellen. Am Samstag hörten wir Andreas Schnabl bei seinem Vortrag Retzer Land – kostbares Land zu. Retzer Land ist eine malerische Kleinregion im Nordwesten von Niederösterreich und Teil des Weinviertels. Während des Vortrags konnten wir einen Rosé Frizzante, einen Grünen Veltiner und einen Blauer Portugieser des Weinguts Schnabl verkosten. Die Weine bestachen durch brilliante Farben und vollen Geschmack. Egal ob zum Wandern, Radfahren oder ein Besuch bei einem der vielen Winzer, Retz (zur offiziellen Website) und seine Nachbarsgemeinden bieten für jedes Alter etwas. Es lohnt sich auf jeden Fall, bei der nächsten Urlaubsplanung nicht all zu weit in die Ferne zu schauen.

Neue Tools

Im Kreativbereich wurde DIY ganz groß geschrieben, aber auch Tech-Begeisterte kamen auf ihre Kosten. Besonders beeindruckt hat der mobile Drucker von COLOP. Die Welser Firma ist für ihre traditionellen Stempel bekannt, mit dem e-mark go (zur offiziellen Website) sind der Kreativität nun keine Grenzen mehr gesetzt. Der Drucker lässt sich auf fast allen absorbierenden Oberflächen verwenden. Darunter fallen die Klassiker wie Papier, Stoff und Karton aber auch Holz, Stein und sogar Federn können nach belieben bedruckt werden. Nach erstmaligem Aufladen lässt er sich ganz leicht mittels App mit einem Android- oder iOS-Gerät verbinden. Die App selbst ist übersichtlich und klar strukturiert, sodass sich alle schnell zurecht finden. Dank der vorinstallierten Schriftarten und Cliparts könnt ihr sofort loslegen.