WELOCK Smart Lock ToucA51 Test: Vielseitiges Türschloss inklusive RFID-Scanner

Das bietet reichlich Flexibilität für Familien, Freunde und Gäste. Die Maße des Schlosses betragen bei den Knopfdurchmessern außen 44 mm und innen 32 mm, bei einer Länge von 59 mm außen und 30 mm innen. Die Zylinderlänge ist verstellbar und passt für Türen mit einer Dicke von 30 bis 70 mm. Die Installation soll in weniger als 10 Minuten möglich sein und ohne Bohren oder einen Schlosser auskommen – ein klarer Pluspunkt für alle, die keine handwerklichen Meister sind. Besonders interessant ist der Anti-Peep-Code: Dieser funktioniert auch dann, wenn vor oder nach dem korrekten Code falsche Ziffern eingegeben werden (bis zu insgesamt 30 Zeichen). So könnt ihr euren Code auch dann sicher eingeben, wenn neugierige Blicke auf euch ruhen. Ein sehr spannendes Feature – legen wir mal los mit dem Auspacken!

Darüber hinaus bieten smarte Türschlösser die Möglichkeit, eure Tür aus der Ferne zu kontrollieren – mit dem entsprechenden Zubehör. Ihr könnt überprüfen, ob die Tür verschlossen ist, und sie bei Bedarf öffnen oder schließen. Besonders praktisch, wenn irgendjemand während eurer Abwesenheit Zugang benötigt oder wenn ein Paketdienst eine Lieferung in euren Flur stellen soll. Anders als bei Aufsatzlösungen wie von Nuki wird hier der komplette Schließzylinder ausgetauscht. Das Besondere: Dieses Modell verfügt nicht nur über einen Fingerabdrucksensor und RFID-Kartenleser, sondern auch über eine Tastatur für die Codeeingabe. Ich habe mir das WELOCK Smart Lock ToucA51 nun genauer angesehen und teile meine Erfahrungen mit diesem vielseitigen Türschloss. Dann gehen wir’s mal an mit ein paar Eckdaten zum Produkt.

Bevor wir ins Detail gehen, stellt sich vielleicht die Frage: Warum überhaupt ein smartes Türschloss? Die Antwort ist einfach: Es bietet mehr Komfort und Sicherheit. Habt ihr euch schon einmal aus der eigenen Wohnung ausgesperrt? Mit einem smarten Türschloss gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Ihr entsperrt die Tür einfach mit eurem Fingerabdruck, einem Code oder per Smartphone, ohne auf einen physischen Schlüssel angewiesen zu sein. Ein weiterer Vorteil: Ihr könnt digitale Zugriffsberechtigungen an Freunde, Familie oder Dienstleister vergeben – und diese bei Bedarf auch zeitlich begrenzen. So wisst ihr immer, wer wann Zugang zu eurem Zuhause hatte. Bei Produkten wie dem WELOCK ToucA51 könnt ihr bis zu 200 individuelle Codes erstellen, was besonders praktisch für Haushalte mit vielen Mitgliedern oder auch für die Vermietung ist.

Das Schloss, ausgepackt

Nach dem Auspacken liegen mehrere Komponenten vor mir: Das WELOCK Smart Lock ToucA51 selbst, drei RFID-Karten, eine Gebrauchsanweisung und eine kleine Box mit Werkzeugen für die Installation. Das Schloss macht einen wertigen Eindruck; sowohl vom Gewicht als auch von der Verarbeitungsqualität her scheint es solide und langlebig zu sein. Sehr gut für einen Artikel, der schließlich davon lebt, Sicherheit auszustrahlen! Davon abgesehen gibt es nicht allzu viel zu beachten, außer, dass ihr lesen müsst. Die mitgelieferte Anleitung ist übersichtlich gestaltet und führt Schritt für Schritt durch den Installationsprozess.

Wichtig zu wissen: Das WELOCK ToucA51 benötigt für den Betrieb drei AAA-Batterien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Diese solltet ihr also gleich mit besorgen, bevor ihr mit der Inbetriebnahme beginnt. An der Außenseite des Schlosses befinden sich der Fingerabdrucksensor, die beleuchtete Tastatur für die Codeeingabe und der RFID-Leser – alles sauber verarbeitet und intuitiv angeordnet. Die Innenseite wirkt etwas schlichter, bietet aber dennoch einen soliden Eindruck. Grundsätzlich macht das Produkt hier alles richtig, denn von Anfang an wirkt alles wertig und auch langlebig. Doch das Wichtigste kommt mit der Praxis!

So wird alles installiert

Die Installation des WELOCK ToucA51 gestaltet sich tatsächlich recht einfach und ist auch für handwerklich weniger Begabte gut machbar. Mit dem mitgelieferten Werkzeug könnt ihr die Länge des Zylinders an eure Türdicke anpassen, was die Flexibilität des Produkts unterstreicht. Der Einbau erfolgt in wenigen Schritten: Zuerst löst ihr die Befestigungsschraube in der Tür, um den alten Zylinder zu entfernen. Dann setzt ihr den neuen WELOCK-Zylinder ein, befestigt ihn mit der Schraube und montiert den Griff an der Innenseite.

Das Ganze dauert tatsächlich nur wenige Minuten – vorausgesetzt, eure Tür entspricht den europäischen Standardmaßen. Nach der physischen Installation kommt nun der spannendere Teil: Die Einrichtung des Schlosses. Anders als bei manchen anderen smarten Produkten erfolgt die Ersteinrichtung des WELOCK ToucA51 direkt am Gerät selbst und nicht über die App. Das mag zunächst ungewohnt erscheinen, hat aber den Vorteil, dass die Person, die sich als Erstes registriert, automatisch der Administrator des Schlosses wird.

Die Konfiguration des ToucA51

Die Ersteinrichtung erfolgt direkt am Schloss und beginnt mit der Festlegung eines Administrator-Passcodes. Dieser Code ist entscheidend, da er für alle weiteren Einrichtungsschritte benötigt wird. Die Anleitung führt hier gut durch den Prozess, dennoch solltet ihr euch Zeit nehmen und jeden Schritt sorgfältig ausführen. Nach der Festlegung des Administrator-Codes könnt ihr weitere Benutzer hinzufügen – entweder durch Registrierung von Fingerabdrücken, Erstellung weiterer Passcodes oder Hinzufügen von RFID-Karten. Für alle könnt ihr individuelle Berechtigungen festlegen, was die Flexibilität des Systems unterstreicht.

Die WELOCK-App, die für iOS und Android verfügbar ist, dient in erster Linie zur Verwaltung des Schlosses und ist für die Grundfunktionen nicht zwingend erforderlich. Sie bietet aber einige nützliche Zusatzfunktionen wie die Möglichkeit, das Schloss per Bluetooth zu entriegeln, Benutzer zu verwalten, den Entriegelungsverlauf einzusehen und Batteriealarme zu erhalten. Wer die Fernentriegelung nutzen möchte, benötigt allerdings die separat erhältliche WIFIBOX3. Die haben wir bereits in der Vergangenheit getestet, weswegen wir sehr gerne auf unseren Testbericht aus dem Jahre 2024 verweisen.

Das ToucA51 im Alltag

Im täglichen Gebrauch erweist sich das WELOCK ToucA51 als zuverlässiger Begleiter. Die verschiedenen Entriegelungsmethoden funktionieren reibungslos und schnell – besonders beeindruckend ist der Fingerabdrucksensor, der in unter 0,3 Sekunden reagiert. Die KI-gestützte Technologie lernt dabei kontinuierlich dazu und verbessert laut Herstellerangaben die Erkennungsgenauigkeit mit jeder Nutzung. Die Tastatur für die Codeeingabe ist gut beleuchtet und auch bei Dunkelheit leicht zu bedienen. Der Anti-Peep-Code bietet zusätzliche Sicherheit, wenn ihr euren Code in Anwesenheit anderer Personen eingeben müsst. Die RFID-Karten sind besonders praktisch für Familienmitglieder, die kein Smartphone besitzen oder sich keinen Code merken wollen.

Einfach die Karte vor das Schloss halten, und schon öffnet sich die Tür – ähnlich wie bei einem Hotelzimmer. Die App-Steuerung via Bluetooth funktioniert zuverlässig, solange ihr euch in Reichweite befindet. Wer das Schloss jedoch aus der Ferne steuern möchte, benötigt die zusätzliche WIFIBOX3. Mit dieser könnt ihr das Schloss von überall aus entriegeln und sogar über Alexa Sprachbefehle nutzen – ein echter Komfortgewinn für technikaffine Nutzer. Die Batterielaufzeit wird mit bis zu 10 Monaten angegeben, was bei durchschnittlicher Nutzung realistisch erscheint. Eine praktische Funktion ist die Notfallstromversorgung: Sollten die Batterien leer sein, könnt ihr das ToucA51 über den USB-Anschluss mit einer Powerbank öffnen und so Zugang erhalten.

Über die WELOCK-App

Die WELOCK-App ist übersichtlich gestaltet und bietet alle grundlegenden Funktionen, die man von einer Smart-Lock-App erwartet. Nach der Installation und Kopplung mit dem Schloss könnt ihr:

Das Schloss per Bluetooth entriegeln

Benutzer hinzufügen und verwalten

Temporäre Zugangscodes erstellen

Den Entriegelungsverlauf einsehen

Batteriealarme erhalten

Firmware-Updates durchführen

Die App ist zwar nicht so umfangreich wie manche Konkurrenzprodukte, bietet aber alle wesentlichen Funktionen in einer intuitiven Oberfläche. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, temporäre Codes zu erstellen – ideal für Airbnb-Gäste oder Handwerker, die nur zeitlich begrenzten Zugang benötigen. Für die Fernsteuerung und Integration in Smart-Home-Systeme benötigt ihr wie bereits gesagt die separate WIFIBOX3. Diese fungiert als Bridge zwischen dem Bluetooth-Schloss und eurem WLAN-Netzwerk und ermöglicht so die Steuerung aus der Ferne sowie die Integration mit Alexa.

ToucA51: Die Technik

Das WELOCK ToucA51 ist nach IP65 wassergeschützt, was bedeutet, dass es gegen Strahlwasser und Staub geschützt ist – ideal für den Einsatz an Außentüren. Eine optimale Betriebstemperatur wird nicht explizit angegeben, vergleichbare Modelle von WELOCK funktionieren jedoch in einem Bereich von -25°C bis +60°C, was für unsere Breitengrade völlig ausreichend ist. Die Stromversorgung erfolgt über drei AAA-Batterien, die bei einer durchschnittlichen Nutzung von etwa 10 Öffnungen pro Tag bis zu 10 Monate halten sollen.

Das Schloss benachrichtigt euch sowohl am Gerät selbst als auch in der App, wenn der Batteriestand unter 20 Prozent fällt. Die Kommunikation zwischen App und Schloss erfolgt verschlüsselt, wodurch ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet wird. Der Hersteller spricht von „banküblicher Verschlüsselung“, was für den Heimgebrauch mehr als ausreichend sein dürfte. Als Verbindungsstandard wird Bluetooth 4.0 verwendet – nicht mehr der allerneueste Standard, dafür auch mit schon etwas älteren Geräten problemlos kompatibel.