Weiterer Mafia Leak: Mafia 2 Definitive Edition erscheint in Kürze

Anfang der Woche wurde bekannt, dass die Mafia Trilogie ebenfalls irgendwann in der Zukunft, wahrscheinlich am 28. August 2020 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird. Der erste Teil soll aber nicht nur ein Remaster, sondern ein ganz eigenes Remake werden. Für den zweiten Teil, der damals für die PS3 und Xbox 360 erschient, gilt das nicht. Hier könnt ihr euch auf höhere Auflösungen und schönere Texturen einstellen. Zumindest gehen wir davon aus, dass die 3 DLCs Jimmy’s Vendetta, Betrayal of Jimmy und Joe’s Adventure im Paket mit enthalten sind.