Weird West für PS4, Xbox One und PC erschienen

Entwickler WolfEye Studios und Publisher Devolver Digital haben Weird West auf PS4, Xbox One und PC via Steam veröffentlicht. Entdeckt die surreale Welt einer mystischen Version des Wilden Westens und erlebt die Geschichte der unüblichen Heldengruppe dieser Immersive-Sim aus der Feder der Mitschöpfer von Dishonored und Prey.

Was erwartet euch in Weird West?

Entdeckt eine düstere Fantasy-Interpretation des Wilden Westens, wo sich Gesetzeshüter und Revolverhelden das Land mit fantastischen Kreaturen teilen. Erlebt die Entstehungsgeschichte einer atypischer Heldengruppe die durch die Entscheidungen, die ihr in der unwirtlichen Umgebung trefft, zur Legende wird. Jede Reise ist einzigartig und richtet sich nach euren Handlungen – eine Reihe von Geschichten in denen alles auf dem Spiel steht und die Welt auf eure Entscheidungen reagiert. Formiert einen Trupp oder zieht allein in einen andersweltlichen Grenzraum des Wilden Westens und macht jede Legende zu eurer eigenen.