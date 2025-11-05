Weihnachtszauber im Ratscher Landhaus: Feiern im Wein- und Wellbeing Hotel

Mitten in den winterlichen Weinbergen der Südsteiermark liegt das Ratscher Landhaus – ein Wein- und Wellbeing Hotel, in dem Genießer:innen das ganze Jahr über die schönen Seiten des Lebens feiern – und zur Weihnachtszeit ganz besonders. Es ist der ideale Ort, um mit Freund:innen, Kolleg:innen und Mitarbeiter:innen die Höhepunkte des vergangenen Jahres gebührend zu feiern und gemeinsam auf das neue Jahr anzustoßen. Aus der Landhaus-Küche kommen hervorragende Köstlichkeiten, und im Weinkeller lagern Schätze der besten Winzer der Region.

Die Gastgeber Michaela und Andreas Muster verstehen es meisterhaft, ihr Haus mit Weihnachtsstimmung zu erfüllen. Liebevolle Details machen jede Feier zu einem rundum gelungenen Ereignis: ein Glühwein an der offenen Feuerstelle, eine große Sektflasche, stilvoll mit dem Säbel geöffnet, die festlich gedeckten Tische – alles ist darauf ausgerichtet, Genuss und Freude zu verbreiten.

Von kleinen Runden bis zu großen Festgesellschaften – vom Dinner im engen Kreis bis zum rauschenden Weihnachtsfest ist im Ratscher Landhaus alles möglich (4 bis 80 Personen). Jede Feier wird individuell gestaltet und ganz nach den Wünschen der Gäste geplant, sodass jedes Event einzigartig wird. Besonders festlich wird es an den Donnerstagen bis zum 21. Dezember 2025: Livemusik nach dem Essen in der Weinbar begleitet die Weihnachtsfeiern, sodass Weihnachtsstimmung und gute Laune von der ersten Minute an spürbar sind.

Das Ratscher Landhaus ist mehr als ein Ort für gutes Essen und Trinken – es ist ein Ort, an dem Vorfreude auf Weihnachten spürbar wird, Zusammenhalt gestärkt wird und jeder Moment bewusst genossen werden kann. Von der ersten Idee bis zum letzten Gläschen Sekt wird jede Feier zu einem festlichen Erlebnis aus Genuss, Herzlichkeit und weihnachtlicher Atmosphäre.