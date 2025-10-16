Weihnachtliche Überraschungen von Lush: Seht hier die 2025er-Kollektion

Fröhlich bunt, herrlich duftend und voller weihnachtlicher Überraschungen: Auch 2025 bietet Lush eine große Auswahl an festlichen Geschenksets!

Über die Lush-Weihnachtsüberraschungen

Sie sind gefüllt mit Bade-, Dusch- und Pflegeprodukten – für jedes Budget und jeden Geschmack. Ob Klassiker wie Snow Fairy-Geschenke, kleine Aufmerksamkeiten wie das Christmas Wishes oder Christmas Eve Geschenk, Gourmand-Sets wie das Bon Bon Set oder XL Präsente wie das Christmas Bathtime Favourites – diese Geschenksets sind mit Liebe fix & fertig verpackt, kreativ gestaltet und bereit verschenkt zu werden. So könnt ihr nachhaltig schenken – ohne Kompromisse beim Look. Dabei sehen diese Geschenke nicht nur gut aus, sie sind auch nachhaltig durchdacht:

Alle Geschenkverpackungen bestehen zu 100 % aus recycelten Materialien

Die Schleifen? Upcycling pur – sie wurden aus recycelten Plastikflaschen gefertigt

Füllmaterial EcoFlo: Biologisch abbaubar, aus gentechnikfreier Maisstärke

Knot Wrap-Tücher statt Geschenkpapier: Die wiederverwendbaren Stofftücher – inspiriert von der japanischen Furoshiki-Technik – lassen sich jedes Jahr neu verschenken oder kreativ weiterverwenden

Die Lush-Weihnachtsgeschenke sind ab sofort online und in allen Lush-Shops erhältlich. Hier findet ihr Highlights aus jeder Preisklasse:

Secret Santa, Geschenk

14,- Euro pro Stück

Es ist kein Geheimnis, dass lautes Singen Weihnachtsstimmung verbreitet. Und diese beiden von Santa empfohlenen Badebomben heizen die Stimmung noch ein wenig mehr an.

Christmas Soap Box, Geschenk

30,- Euro pro Stück

Lushs hausgemachte Seifenbasis ist palmölfrei und enthält feuchtigkeitsspendendes Kokos- und Rapsöl. Genieße drei festliche Seifen, die alle zu den braven Seifen gehören.

Merry Christmas, Geschenk

35,- Euro pro Stück

Genieße vier Badefreuden von erfrischend bis süß und sorge so für eine fröhliche Weihnachtszeit im Bad.

The Night Before Christmas, Geschenk

41,50 Euro pro Stück

Feiere die Weihnachtszeit mit fünf magischen Bädern und erlebe etwas ganz Besonderes. Wer weiß, vielleicht darfst du sogar mit dem Weihnachtsmann auf seinem Schlitten mitfahren.

Season’s Greetings, Geschenk

61,- Euro pro Stück

Dieses Geschenk für Dusche und Körperpflege sorgt in der festlichen Jahreszeit für Freude! Lass dich mit einer Auswahl an ganzjährigen Favoriten und saisonalen Köstlichkeiten in Weihnachtsstimmung bringen.

Shower All The Way!, Geschenk

132,- Euro pro Stück

Schäum dich ein, schrubb dich sauber mit 12 Köstlichkeiten für Dusche und Körperpflege. Das ist deine Schlittenfahrt durchs Badezimmer!