Weihnachten bei Lush: Weihnachtskollektion und Adventskalender sind da!

Die Lush Weihnachtskollektion 2025 ist da und es wird wieder festlich – freut euch auf Produkte und drei festliche Adventskalender von Lush!

Weihnachten bei Lush sieht so aus!

Leckere Gourmand-Düfte, die an verführerisches Weihnachtsgebäck erinnern.

Weihnachtliche Motive, die sofort für festliche Stimmung sorgen.

Jede Menge Snow Fairy – die Essenz von Lush-Weihnachten: süßer Bubblegum-Duft trifft auf ganz viel Glitzer.

Beliebte Klassiker und brandneue Produkte – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Bunte Geschenkideen – von kleinen Aufmerksamkeiten bis hin zu XL-Präsenten

Die Lush-Weihnachtskollektion ist ab sofort online und in allen Lush-Shops erhältlich. Doch damit nicht genug – ihr dürft auch in einen nostalgischen Weihnachtsmarkt mit den drei festlichen Adventkalendern von Lush eintauchen. Dabei handelt es sich jeweils um ein ultimatives Geschenk zur Weihnachtszeit, bei dem jedes Produkt von Hand gefertigt ist. Alle Adventkalender sind online erhältlich. Der Lush-Adventkalender und der 29 1/2 High Street Adventkalender können ab sofort vorbestellt werden. Die Lush-Adventkalender-Nachfüllpackung ist ab sofort exklusiv online zur Vorbestellung verfügbar. Der Versand dieser beliebten Geschenke, auf die sich unsere Kund*innen jedes Jahr besonders freuen, wird voraussichtlich Ende Oktober 2025 beginnen.

Es werden drei Adventkalender angeboten, darunter eine Nachfülloption für diejenigen, die in den vergangenen Jahren bereits einen Lush-Adventkalender gekauft und die Verpackung behalten und aufbewahrt haben. Die Kalender bestehen aus interaktiven, wiederverwendbaren und recycelbaren Verpackungselementen mit lustigen Pappausschnitten und Schalen zur Aufbewahrung der Beauty-Schätze. Jeder Adventkalender enthält 25 vegane Produkte – eine Kombination aus Produkten verschiedener Sortimente, darunter Bestseller, Retro-Weihnachtsprodukte und exklusive Geschenkartikel. Öffne einen dieser liebevoll gefertigten Adventkalender und tauche ein in einen Weihnachtsmarkt voller handgepresster Badebomben, frisch geschnittener Seife und Lush-Favoriten wie Snow Fairy-Lieblinge und Leckereien mit Gourmand-Duft, die das wohlige Gefühl hausgemachter Weihnachtsbäckerei vermitteln. Jede Kreation wird von Hand gefertigt und geformt, sodass kein Geschenk dem anderen gleicht.

Stimmen zum Adventkalender

„Weihnachten ist jedes Jahr etwas Besonderes für Lush, aber dieses Jahr ist es etwas ganz Besonderes, da wir unser 30-jähriges Jubiläum feiern. Wie immer haben wir Kultprodukte und viele neue, aufregende Kreationen und Geschenke, die frisch und handgemacht mit dem Schlitten in die Shops kommen. Passenderweise lassen wir uns von Weihnachtsmärkten inspirieren, die ihren Kund*innen frische Waren, duftende Produkte, die man am liebsten essen möchte (bitte nicht!) und Freude und Gemütlichkeit bieten – genau das, was wir am besten können”, sagt Suzie Hackney, Lush Gifts Creative & Category Lead.

„Dies ist nicht nur eine schöne Zeit, um unsere Produkte zu feiern, die in unseren Geschenken enthalten sind, sondern auch eine großartige Gelegenheit, die Menschen hinter den Designs hervorzuheben. Bei jeder Geschenkkollektion arbeiten wir mit vielen fantastischen Designer*innen und Künstler*innen zusammen, darunter unser internes Team, Freiberufler*innen und Künstler*innen aus Gruppen, die neurodiverse Menschen mit unterschiedlichen Unterstützungsbedürfnissen fördern. Wir lieben es, sie, ihre Talente und ihre Arbeit zu feiern sowie die Organisationen, die sie unterstützen, hervorzuheben“, so Suzie.

Da 2025 das 30-jährige Jubiläum von Weihnachten mit Lush bedeutet, warum feierst du nicht wie im Jahr 1995 mit Retro-Favoriten, die du in jedem Adventkalender findest, oder genießt das Design des allerersten Lush-Shops mit dem 29 ½ High Street Adventkalender? Mit ihrer schönen und detailreichen Verpackung sind alle Adventkalender nicht nur wiederverwendbar und recycelbar, sondern wurden auch von sorgfältig ausgewählten Künstler*innen mit einzigartigen Inspirationsgeschichten entworfen. Seht selbst!