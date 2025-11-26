Wegweisende Nachhaltigkeit in der Kulinarik: Gault&Millau Future Award 2026 geht an Hotel-Restaurant mo.wi

Das Restaurant mo.wi, des Hotel Moserhof in Kärnten, wurde für sein herausragendes Engagement im Umwelt- und Klimaschutz mit dem renommierten „Future Award Kärnten 2026 – powered by VERBUND“ ausgezeichnet. Die Ehrung, verliehen von Gault&Millau gemeinsam mit der VERBUND AG, gilt Betrieben, die mit innovativen Konzepten eine nachhaltige, zukunftsfähige Wirtschaftsweise vorleben. Die Jury würdigte insbesondere das visionäre Konzept des Hotel-Restaurants mo.wi.

Die Auszeichnung unterstreicht die konsequente Ausrichtung des Kärntner Traditionshauses auf Regionalität, Ressourcenschonung und zirkuläre Kulinarik. Im Mittelpunkt des Erfolgs steht das Restaurant mo.wi, dessen Slow Food-Philosophie und Regionalität Genuss und Verantwortung perfekt vereint.

Die Küche bezieht ihre Produkte hauptsächlich aus dem heimischen Wald, den umliegenden Seen und dem Genussland Österreich.

Die konsequente Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie spiegelt sich im gesamten kulinarischen Angebot des Moserhofs wider. Der Kulinarische Kalender des Hauses beinhaltet Veranstaltungen, die Genuss und Umweltbewusstsein in den Vordergrund stellen:

Das jährliche „Slow Food -Dinner“ zelebriert lokale Produkte der Seebodener Slow Food-Partner.

Der „Restlos glücklich Dinner“ steht exemplarisch für einen ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln und kreiert kulinarische Überraschungen aus regionalen Zutaten.

Das Spezialitäten-Menü „Vom Reh zum See“ vereint zartes Wildbret aus den Nockbergen mit fangfrischem Fisch, begleitet von saisonalen Spezialitäten.

Mit der Ehrung durch Gault&Millau und VERBUND wird das Hotel Moserhof als Leuchtturmbetrieb ausgezeichnet, der beweist, dass Spitzengastronomie und ein konsequentes Bekenntnis zu Umwelt- und Klimaschutz untrennbar zusammengehören.

Das Hotel Moserhof auf einen Blick: