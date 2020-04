Wegen Covid19: Neuer Minecraft Dungeons Releasetermin am 26.5.2020

Minecraft Dungeons erscheint am 26. Mai für Xbox One, Windows 10 PC, im Xbox Game Pass (einen Erfahrungsbericht dazu findet ihr hier) sowie für Switch und Playstation 4. Der ursprünglich für Ende April geplante Release-Termin wird auf Grund der aktuellen globalen Situation verschoben. Mojang gewährleistet so, dass das Team weiterhin sicher und gesund am Titel arbeiten kann das Spiel zu einem fantastischen Erlebnis für euch wird.

Worum geht’s?

Minecraft Dungeons ist ein brandneues, eigenständiges Spiel, das innerhalb des Minecraft-Universums angesiedelt ist. Du kannst zwar keine Blöcke platzieren oder Häuser bauen, dafür stellst Du Dich epischen Quests und Abenteuern auf Deinen Streifzügen durch die Überwelt. Schließe Dich mit bis zu vier mutigen Mitspielern zusammen und stelle Dich dem diabolischen Erz-Illager und seinem Schwarm bösartiger Kreaturen – Level für Level. Du arbeitest nicht nur mit Deinen Freunden zusammen, Du nutzt auch praktische Waffen, Artefakte und Zaubersprüche zu Deinem Vorteil.