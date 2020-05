Wegen Corona-Krise: Palazzo 2020 Wien-Saison ausgesetzt

Schlechte Nachrichten für die Fans von Toni Mörwalds Dinner im Spiegelpalast – Palazzo Geschäftsführerin Michaela Töpfer verkündete nun, dass die Palazzo 2020 Wien-Saison ausfällt und erst 2021 fortgesetzt wird.

Statements zum Aussetzen der Palazzo 2020 Wien Saison

„Gerade in Krisenzeiten und Zeiten von sozialer Distanz freuen sich viele Menschen darauf, Veranstaltungen jeglicher Art schnellstmöglich wieder in gewohntem Umfang erleben zu dürfen. Die Aussetzung der Spielzeit macht uns sehr traurig, aber diese Entscheidung ist – aus Verantwortung gegenüber unseren Gästen, zur Sicherung der Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter und aufgrund einer stark rückläufigen Verkaufserwartung im Privat- und Firmenkundengeschäft – leider alternativlos. Unser Produkt lebt nicht nur von einer hohen Auslastung, sondern auch von der außergewöhnlichen Atmosphäre im Spiegelzelt. Mit den zu erwartenden Abstandsregeln ist diese Form von Entertainment und Gastronomie im kommenden Winter wirtschaftlich nicht umsetzbar. Die Gesamtsituation ist umso enttäuschender für uns, da wir erst vor wenigen Wochen eine großartige Saison in Wien beenden konnten“, so Michaela Töpfer weiter. „Die Planung und Organisation einer Palazzo-Show und des damit verbundenen Restaurantbetriebs sind mit einem enormen Aufwand verbunden. Das gesamte Team arbeitet gemeinsam mit unzähligen Beteiligten und unseren regionalen Partnern über viele Monate an der Vorbereitung. Um diese komplexen Aufgaben bewältigen zu können, ist eine langfristige Planungssicherheit unabdingbar. Diese ist für uns, ausgehend von der aktuellen Situation, für eine diesjährige Spielzeit nicht gegeben.“

Palazzo-Gastgeber Toni Mörwald: „Palazzo hat sich für mich in all den Jahren zu einem echten Herzensprojekt entwickelt. Auch wenn im Rahmen der Ausnahmesituation in diesem Jahr völlig andere Themen im Vordergrund stehen – eine Winterzeit ohne unser Spiegelzelt im Prater ist für mich im Moment nur schwer vorstellbar. Trotzdem blicken wir positiv in die Zukunft und freuen uns darauf, unsere Gäste im nächsten Jahr erneut mit Gaumenfreuden und einer spektakulären Show begeistern zu dürfen.“

Im Herbst 2021 ist Palazzo mit einer neuen Show und einem neuen Menü zurück in Wien. Der Vorverkauf dafür startet voraussichtlich bereits in diesem Jahr – Tickets für den Toni Mörwald Palazzo sind ab November unter anderem online erhältlich: www.palazzo.org. Wenn ihr mehr über die Show erfahren wollt, so findet ihr hier unseren Erfahrungsbericht von der Palazzo 2019 Show in Wien.