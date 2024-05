Weg von der Grafik, hin zu starkem Storytelling: So sieht die Zukunft der Games aus – dank KI

Neil Druckmann (The Last of Us) glaubt, dass KI-Technologie die Art und Weise, wie Inhalte erstellt werden, revolutionieren wird.

Druckmann wurde auf der Sony-Website im Rahmen seiner Präsentation “Creative Entertainment Vision” interviewt, die er als seine langfristige Vision dafür beschreibt, wo es “in 10 Jahren sein will, mit Blick auf den zukünftigen technologischen Fortschritt”. Auf die Frage, wie er sich die Verschmelzung von Storytelling und Technologie in den nächsten 10 Jahren vorstellt, sagte Druckmann, dass er denkt, dass es für Menschen ohne technische Fähigkeiten einfacher wird, die Ideen in ihrem Kopf vollständig zu verwirklichen. “Wir sehen diese aufregende Verbindung von Spitzentechnologie mit traditionellem Geschichtenerzählen, die uns in eine Zukunft treibt, in der es bei erhöhter Treue nicht nur darum geht, Realismus zu erreichen, sondern auch darum, das Spektrum von hochstilisierten Bildern zu ultrarealistischen zu erweitern”, sagte er.

“Diese Erweiterung der Möglichkeiten wird durch zunehmend zugängliche Werkzeuge angetrieben, die es selbst nicht-technischen Menschen ermöglichen, ihre Fantasie zu nutzen und Welten und Erzählungen nach Herzenslust zu schaffen.“ Druckmann zitierte dann speziell KI als Beispiel dafür und erklärte, dass, obwohl sie ihre Probleme hat, die gelöst werden müssen, die Technologie selbst ein sehr mächtiges Werkzeug sein wird. “KI wird die Art und Weise, wie Inhalte erstellt werden, wirklich revolutionieren, obwohl sie einige ethische Fragen aufwirft, die wir angehen müssen. Mit Technologien wie KI und der Möglichkeit, Motion Capture direkt von zu Hause aus durchzuführen, reduzieren wir sowohl die Kosten als auch die technischen Hürden und öffnen uns die Tür, um abenteuerlichere Projekte zu übernehmen und die Grenzen des Storytelling in Spielen zu erweitern.“