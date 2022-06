Way of the Hunter erscheint am 16. August 2022

Die Jagdsaison beginnt dieses Jahr schon früh – Way of the Hunter erscheint am 16. August 2022 für PC, PS5 und Xbox Series S/X.

Worum geht’s?

Macht euch bereit für faszinierende Jagdausflüge in zwei riesigen Open-World-Arealen – aber keine Angst vor langen Märschen: Way of the Hunter bietet ein komfortables Geländefahrzeug, um durch die Landschaft zu brettern. Doch Achtung, der Krach des Motors wird Tiere in der Nähe verjagen – die letzten Kilometer geht ihr also doch lieber zu Fuß.