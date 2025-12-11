waterdrop x Australian Open: Gemeinsam für eine plastikfreie Zukunft auf dem Tennisplatz

Wenn im Januar die Australian Open den Auftakt zur Grand-Slam-Saison geben, steht eines fest: Dieses Turnier wird grüner denn je. Als offizieller Refill Bottle Partner ist waterdrop auch 2026 wieder an Bord – mit der Mission, Tennis nachhaltig zu verändern und den Court Schritt für Schritt plastikfrei zu machen.

Bereits im letzten Jahr konnten über 40.000 Liter Wasser in wiederbefüllbaren Flaschen konsumiert werden, ein starkes Zeichen für bewussten Umgang mit Ressourcen und ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Turniererlebnis. Auch 2026 sorgt waterdrop auf dem gesamten Veranstaltungsgelände für Hydration Stations, an denen lokal gefiltertes Leitungswasser ausgegeben wird. So können alle Besucher:innen jederzeit kostenlos ihre Flaschen auffüllen.

Für eine plastikfreie Welt

Mit jeder nachfüllbaren Flasche wird ein sichtbares Zeichen gesetzt: Einwegplastik am Tennisplatz gehört der Vergangenheit an. Statt auf kurzfristige Lösungen setzt waterdrop gemeinsam mit den Australian Open auf eine langfristige Transformation des Sports. Vor Ort ersetzen Wasserstationen den Bedarf an Einwegflaschen, während klare Kommunikation, digitale Initiativen und globale Reichweite dafür sorgen, dass nachhaltige Hydration nicht nur während des Turniers sichtbar wird, sondern auch darüber hinaus im Alltag der Menschen ankommt. So entsteht ein Modell, das zeigt, wie Spitzensport umweltbewusst funktionieren kann.

AO Bottles 2026 – Ace your hydration!

Die neue AO 2026 Limited Edition bringt acht wiederverwendbare Bottles und einen Explorer Tumbler auf den Markt. Mit der Official Player Bottle trinken Fans und Profis aus doppelwandigem Edelstahl bis zu 24 Stunden eiskalt. Der Explorer Thermo Tumbler mit aufklappbarem Trinkhalm sorgt für unkomplizierte Hydration beim Training und unterwegs. Die Melbourne Thermo Bottle holt das Australian-Open-Gefühl nach Hause und hält Getränke 24 Stunden kalt oder 12 Stunden heiß.

Gemeinsam mit den Australian Open zeigt waterdrop somit: Jede Nachfüllung zählt. Für Gesundheit, Performance und einen Sport, der nachhaltig in die Zukunft denkt. Die AO Limited Edition 2026 ist ab dem 3. Dezember in allen waterdrop Stores sowie online erhältlich.