waterdrop läutet die Weihnachtssaison mit drei neuen Explorer Farben ein

Pünktlich zum Start der Weihnachtssaison und den ersten funkelnden Lichtern auf den Christkindlmärkten präsentiert waterdrop drei exklusive Limited Edition Farben des beliebten Explorer Thermo Tumbler: Dunkelrot, Tannengrün und Eisblau.

Farben, die an das erinnern, was wir an der Weihnachtszeit am meisten schätzen: Wärme, Ruhe und klare Wintertage. Ob das tiefe Rot der Weihnachtsdeko, das intensive Grün eines wunderschön geschmückten Baums oder das winterliche Blau einer eisigen Schneeflocke – jede Nuance fängt ein Stück dieser besonderen Zeit ein.

Kleiner Geheimtipp für alle Weihnachtsliebhaber:innen:

Wer nach einer ganz besonderen Farbe sucht, sollte einen Blick in den waterdrop Adventskalender werfen. Denn dort verbirgt sich eine exklusive Limited Edition – ein tiefes, elegantes Blau, das den Zauber der stillen, funkelnden Winternächte einfängt.

In Österreich sind die Limited Editions ab dem 22. November in allen waterdrop Stores sowie online erhältlich.