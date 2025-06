Was macht die Samsung Quantum-Dot-Technologie besonders?

Samsung hat mit der Quantum-Dot-Technologie eine neue Display-Innovation vorgestellt – doch was macht sie so besonders? Auf diese Frage möchten wir hier eingehen.

Quantum Dots – auf Deutsch „Quantenpunkte“ – sind extrem kleine Kristalle im Nanometerbereich. Sie spielen in der modernen TV-Technologie von Samsung eine zentrale Rolle. Ihre Aufgabe ist es, Licht gezielt in die Farben Rot, Grün und Blau umzuwandeln. Diese Farberzeugung geschieht auf einer speziellen Schicht direkt vor der Lichtquelle – entweder bei einem OLED- oder einem LED-basierten TV-Gerät.

Samsung nutzt dafür eine blaue Hintergrundbeleuchtung anstelle des sonst üblichen weißen Lichts. Der Vorteil: Farbfilter entfallen, und das Licht wird direkt durch die Quantum Dots in reine Farben umgewandelt. Dadurch wirken die Farben satter, klarer und natürlicher – fast so, wie wir sie mit dem bloßen Auge in der Realität wahrnehmen würden.

Mehr Helligkeit, bessere Farben – unabhängig vom TV-Typ

Ein großer technischer Vorteil zeigt sich bei der Helligkeit. In Kombination mit der Mini-LED-Technologie erreichen Samsung-Fernseher Helligkeitswerte von bis zu 4.000 Nits. Das ist vor allem in hellen Räumen ein Pluspunkt – beispielsweise beim Fernsehen am Nachmittag bei direkter Sonneneinstrahlung. Gleichzeitig sorgen Quantum Dots dafür, dass die Kontraste zwischen hellen und dunklen Bildbereichen deutlich hervortreten.

Ob OLED, QLED oder Neo QLED: Samsung verwendet die Quantum-Dot-Technologie in allen Varianten. Bei OLED profitieren Zuschauer:innen von perfektem Schwarz und einem sehr hohen Kontrastumfang. Bei QLED und Neo QLED stehen besonders hohe Helligkeitswerte und eine gute Sicht bei Tageslicht im Vordergrund. Wer also oft tagsüber fernsieht, ist mit diesen Modellen gut beraten – insbesondere, weil zusätzliche Antireflex-Schichten Spiegelungen reduzieren können.

Für unterschiedliche Sehgewohnheiten geeignet

Samsung bietet für verschiedene Nutzer:innen passende Modelle:

Für Filmfans, die vor allem abends oder in abgedunkelten Räumen schauen, eignet sich ein OLED-TV mit Quantum Dots besonders gut. Diese Geräte bieten eine sehr präzise Farbdarstellung, auch bei komplexen Lichtverhältnissen, sowie stabile Blickwinkel – ideal, wenn mehrere Personen gleichzeitig zuschauen.

Für Gamer:innen bieten QLED- und Neo QLED-Fernseher viele Vorteile: Hohe Bildwiederholraten bis zu 144 Hz, niedrige Reaktionszeiten, Auto Low Latency Mode (ALLM) und Zugang zu verschiedenen Cloud-Gaming-Plattformen über den integrierten Gaming Hub.

Zusammengefasst: Quantum Dots sind zwar winzig, haben aber große Wirkung. Sie ermöglichen realistische Farben, hohe Helligkeit und stabile Bildqualität – unabhängig davon, ob du Serien schaust, Spiele spielst oder am Nachmittag durch das Programm zappst. Die Technologie ist bei Samsung mittlerweile ein fester Bestandteil – und ein Grund dafür, warum moderne Fernseher mehr können als je zuvor.