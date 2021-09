Was lange währt, wird endlich gut: Google Pay nun auch in Österreich!

Google bringt seinen mobilen Bezahldienst Pay nach Österreich! Ab sofort ist Google Pay verfügbar – mehr Infos gibt’s hier bei uns.

Über Google Pay

Seit Mittwoch können Nutzer:innen über die dazugehörige App kontaktlos an NFC-fähigen Terminals per Smartphone oder Smartwatch bezahlen – „schnell, einfach und sicher“, wie es der Internetkonzern verspricht. Google Pay konnte seit vergangenem Winter bereits in den Apps einiger Fintech-Banken wie N26 genutzt werden, ab sofort steht die App für das mobile Bezahlen über Googles Play Store allen Nutzer:innen in Österreich zur Verfügung. Die unterstützten Banken findet ihr gleich hier.

Um die Zahlung sicher zu gestalten, wird anstelle der tatsächlichen Kontonummer verschlüsselt eine virtuelle Kartennummer an den Händler weitergegeben. Sollte das Smartphone verloren gehen oder gestohlen werden, lässt es sich über die Funktion „Mein Gerät suchen“ lokalisieren oder sperren. Mit der Google Pay-App können Nutzer außerdem Bordkarten speichern, Treuepunkte einlösen oder Vorteilskarten verwalten. Auch im Browser ist der Dienst einsehbar, und zwar unter diesem Link.