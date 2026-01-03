Was ist Konamis Enchanted Wonderland?

Die Rating-Behörde ESRB bewertete vor kurzem ein unangekündigtes Konami-Spiel namens Enchanted Wonderland für Nintendo Switch.

Über Enchanted Wonderland

Ab und zu kommt das wohl auch so vor: Das Entertainment Software Rating Board hat Enchanted Wonderland bewertet, ein bis dato unangekündigtes Abenteuerspiel für Nintendo Switch, das von Konami veröffentlicht wird. Worum geht’s? Laut Beschreibung heißt es: Erkunde eine magische Welt, um Freude zu sammeln und einen Themenpark wiederzubeleben. Die Bewertung des Entertainment Software Rating Board enthält die folgende Zusammenfassung:

Enchanted Wonderland enthält Fantasy-Gewalt und auch Benutzer-Interaktion. Dies ist ein Abenteuerspiel, in dem die Spieler eine magische Welt erkunden, um einen Themenpark wiederzubeleben. Spieler interagieren mit Charakteren, lernen Magie und nehmen an verschiedenen Themenpark-Attraktionen / Minispielen teilen teil. Unter den verschiedenen Minispielen besteht eine Attraktion zum Thema Weltraum darin, Laser auf UFOs zu schießen.