Was hat die Landwirtschafts-Simulator 22 Collector’s Edition zu bieten?

Ihr könnt das Release im Herbst gar nicht mehr erwarten? Dann könnte diese Neuigkeit eventuell ein richtiges Highlight für euch sein – Giants Software enthüllte nun, dass es eine Landwirtschafts-Simulator 22 Collector’s Edition geben sowie was enthalten sein wird.

Was hat die Landwirtschafts-Simulator 22 Collector’s Edition zu bieten?

Die PC-Version erscheint dabei in limitierter Stückzahl auch als stylische Collector’s Edition inklusive hochwertiger Rundumleuchte. Auf schweren Maschinen mit eingeschalteter Warnleuchte reagiert die per USB angeschlossene Rundumleuchte in Echtzeit. Ebenfalls enthalten sind zwei Poster, 24 Sticker und neue Modding-Tutorials. Abhängig von ihrer Region freuen sich Käufer der Standard-Edition auf einen Fendt 900 Vario, Massey Ferguson 8S, Case IH Magnum 340 oder Zetor Crystal auf dem Cover.

SammlerInnen müssen sich beeilen, wenn der Landwirtschafts-Simulator 22 in diesem Jahr mit einer limitierten Collector’s Edition erscheint. Entwickler und Publisher GIANTS Software veröffentlicht das Spiel im vierten Quartal 2021 für PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und Stadia.

Was erwartet euch in der neuesten Ausgabe der Simulation?

Landwirtschafts-Simulator 22 bietet dank einer Vielzahl von Neuerungen mehr Tiefe und spielerische Freiheit als je zuvor. Zwei neue Maps sowie eine aktualisierte Version der alpinen Erlengrat-Karte bieten viel Platz für unterschiedliche landwirtschaftliche Betriebe.

Mehr als 400 Maschinen und Geräte von über 100 realen landwirtschaftlichen Herstellern, inklusive neuer Kategorien, sorgen für eine verbesserte und umso realistischere Simulation. Aber auch neue Spieler werden spielend einfach in die Welt des Ackerbaus, der Viehzucht und Forstwirtschaft eintauchen.