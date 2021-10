Was erwartet euch in WoW The Great Push Season 2?

Im Mai hat Blizzard World of Warcraft: The Great Push vorgestellt – die Reaktion der Community hat die Erwartungen übertroffen, weshalb Blizzard nun die WoW The Great Push Season 2 angekündigt hat. Wie alles funktioniert, erfahrt ihr hier.

In Saison 2 soll sich The Great Push weiterentwickeln: Erneut müssen die Teams in sechs Dungeons ihre Schlüsselsteine so hoch wie möglich aufwerten. Neben vier Dungeons aus Shadowlands reist ihr für die anderen zwei Dungeons in der Zeit zurück, zu Legion.

Nur sechs Teams können sich für das Hauptevent qualifizieren und um ihren Anteil am Preisgeld in Höhe von 20.000 USD kämpfen. Alle angemeldeten Teams, die in der Qualifikationsphase, der Feuerprobe, zwei Dungeons innerhalb des Zeitlimits abschließen, erhalten das exklusive Gequälte Banner des Opportunen zur Verwendung im Spiel! Im Folgenden erfahrt ihr die wichtigsten Neuigkeiten zu The Great Push, damit ihr in Saison 2 mit allen nötigen Infos antreten und zeigen könnt, dass ihr echte Dungeon-Profis seid.

Wie funktioniert die WoW The Great Push Season 2?