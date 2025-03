Warten auf Hollow Knight: Silksong: Mini-Update der Website

Hollow Knight: Silksong-Fans hoffen erneut, dass ein kleines Update zur Fortsetzung auf weitere Informationen hinweisen könnte, die bald folgen werden.

Über Silksong

Hollow Knight: Silksong wurde im Februar 2019 angekündigt und soll für PC, PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht werden. Es wird am ersten Tag auch im Game Pass verfügbar sein. Das bedeutendste Update über das Spiel in den letzten Jahren kam im Mai 2023, als Team Cherry bestätigte, dass es sich verzögert hatte. Der Mangel an Neuigkeiten über das Spiel und die ständig wachsende Fangemeinde für das erste Spiel der Serie ist so groß, dass jede winzige Information über das Game von den Fans mit großem Interesse behandelt wird. Jede Stream-Ankündigung von Nintendo Direct, PlayStation State of Play und Xbox Developer Direct wird von Fans überschwemmt, die verzweifelt nach Neuigkeiten über den Plattformer suchen.

Jetzt, wie in den sozialen Medien es gerade die Runde macht, ist eine kleine Aktualisierung der Metadaten von Hollow Knight: Silksongs Steam-Seite passiert. Das hat natürlich die Fangemeinde dazu gebracht, sich zu interessieren, zu erwärmen und sich an neue Informationen über das Spiel zu machen. Leider gibt’s nicht viel: Das Game kommt jetzt auch für GeForce Now, was bedeutet, dass das Spiel, wenn es schließlich veröffentlicht wird, mit der Plattform kompatibel sein wird. Einige versteckte Vermögenswerte und rechtliche Informationen wurden ebenfalls geändert. Während diese Bewegungen Dinge sind, die ein Studio vor dem Wiederauftauchen eines Spiels tun würde, hilft es einer Fangemeinde, die verzweifelt nach Neuigkeiten sucht, nicht wirklich weiter.