Warme Hände mit dem De’Longhi Capsule Desk Tischschnellheizer

Dank dem Capsule Desk Tischschnellheizer HFX10B03 von De’Longhi gehören kalte Hände am Tisch der Vergangenheit an. Mehr lest ihr hier!

Über den Capsule Desk Tischschnellheizer

Wer kennt es nicht? Man sitzt eine Weile an einem Tisch, und langsam, aber sicher kühlen die Hände beim Arbeiten, Spielen oder Basteln aus. Diesem Zustand hat De’Longhi nun den Kampf angesagt. Der neue Capsule Desk Tischschnellheizer von De’Longhi ist für den mobilen Einsatz auf dem Schreibtisch konzipiert und sagt kalten Händen den Kampf an. Er ist extra für den Einsatz auf dem Schreibtisch gedacht und dort mit einer maximalen Leistung von 350 Watt und einem beweglichen Frontgitter zur Anpassung der Wärmeströmung der hitzige Beschützer im winterlichen Arbeitsalltag.

Fiese Eiszapfen-Finger sind Geschichte: Der Capsule Desk Tischschnellheizer verfügt über einen zwischen 5 und 28 Grad einstellbaren Raumthermostat sowie über eine sichere Abschaltautomatik und einen Sicherheitsthermostat, der das Gerät deaktiviert, sollte es versehentlich umkippen. Und damit das Gerät auch farblich für Wohlbehagen sorgt, gibt es den De’Longhi Tischschnellheizer in drei verschiedenen Farben: Grün, Blau und Rosa. Eure Hände bleiben ab sofort warm, und der HFX10B03 wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 49,99 Euro erhältlich sein, wenn er auf der offiziellen Website aufscheint. Wäre dieses Heizgerät etwas für euch?