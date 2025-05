Warhammer Skulls 2025 findet am 22. Mai 2025 statt

Games Workshop wird am 22. Mai um 18 Uhr die Warhammer Skulls 2025-Präsentation veranstalten. Worum wird es gehen?

Über Warhammer Skulls 2025

Die Sendung wird vom Schauspieler Rahul Kohli moderiert und wird Weltpremieren, Enthüllungen und Updates für Spiele wie Warhammer 40,000: Space Marine II, Warhammer 40,000: Darktide, Warhammer 40.000: Mechanicus II, Warhammer 40,000: Rogue Trader, Total War: Warhammer III, Warhammer 40.000: Tacticus, Warhammer 40,000: Vermintide II, Warhammer 40,000: Warpforge und Warhammer 40,000: Battlesector enthalten. „Es gibt so viele Einstiegspunkte in das Warhammer-Universum, und meiner war durch Videospiele“, sagte Rahul Kohli in einer Pressemitteilung.

„Das Warhammer Skulls Festival ist etwas, das ich jedes Jahr einstellen würde, wenn ich es nicht schon veranstalten würde! Es ist mir eine Freude, für mein drittes Jahr zurückzukehren, und ich kann es kaum erwarten, die Reaktionen auf das zu sehen, was enthüllt wird, es wird eine höllische Show!“ Ab dem 22. Mai werden auch einwöchige Angebote und Werbegeschenke angeboten, darunter bis zu 90 Prozent Rabatt auf Warhammer-Titel, neue Inhalte, herunterladbare Inhalte und kostenlose Updates, die auf mehreren Plattformen verfügbar sind. Hier der Trailer für euch!