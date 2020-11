Warhammer: Chaosbane Slayer-Edition Release-Termin bekannt

NACON und Eko Software geben heute bekannt, dass die Warhammer: Chaosbane Slayer-Edition, in Deutschland, Österreich und der Schweiz am 27. November 2020 für PlayStation 5 und am 11. Dezember 2020 für Xbox Series X|S im Handel erscheint.

Die Slayer Edition enthält neben den Inhalten der Standardedition alle zwölf DLC-Pakete, alle zusätzlichen Inhalte, einschließlich Keela und Tower of Chaos, und 4K-Grafik mit 60 FPS. Sie enthält zudem den sechsten Spielcharakter – den Hexenjäger – und weitere neue Inhalte.