Warhammer 40,000: Rogue Trader Closed Beta erfolgreich gestartet

Owlcat Games hat den Warhammer 40,000: Rogue Trader Closed Beta Start verkündet und einen neuen Trailer veröffentlicht, der zeigt, wie wichtig eure Entscheidungen sein werden und wie sehr sie den Verlauf der Geschichte beeinflussen können.

Was ihr über die Warhammer 40,000: Rogue Trader Closed Beta wissen müsst

Die Closed Beta erweitert die Anzahl der verfügbaren Inhalte enorm und bietet Zugang, sowohl zum Prolog als auch zu den ersten drei Kapiteln des Spiels. Die Erforscher der Koronus-Weite erhalten Zugriff auf zahlreiche Stunden voller neuer Abenteuer, aufregender Quests, treffen auf neue Feinde sowie Freunde und erfahren, wie alles begann. Die Beta lässt euch ganz am Anfang starten. Sie erarbeiten sich die Position Lord Captain im Prolog und in Act I, erleben Act II (bereits in der Closed Alpha) und begeben sich schließlich in die dunkle Stadt Commorragh, Heimat des bösartigen Drukhari, in Act III.

Die Rogue Trader erhalten mehr loyale Begleiter – Ulfar, ein mächtiger Adeptus Astartes der Space Wolves, schließt sich in der Beta der Gefolgschaft an, um seine Gegner im Namen des Imperators zu zermalmen.

Außerdem führt die Closed Beta die Charakter-Erstellung ein, mit einer großen Auswahl an Möglichkeiten, um einen einzigartigen Rogue Trader zu kreieren, sowohl visuell als auch mechanisch (einige Optionen befinden sich noch in Arbeit). Der Charakter-Fortschritt hat auch eine signifikante Überarbeitung erhalten und führt neue und verbesserte Fähigkeiten und Talente ein. Zudem gibt es eine neue Doktrine und Änderungen in den anderen. Der Navigator bekommt zudem einen einzigartigen Fortschritts-Baum und Spieler:innen dürfen nun endlich auch einen Psyker als Hauptcharakter auswählen. Die Beta bietet auch einen Einblick in das Convictions-System. Wichtige Entscheidungen, die während des Abenteuers des Lord Captains getroffen werden, haben in der Launch-Version des Spiels dauerhafte Folgen namens Convictions. Charaktere sammeln Punkte in Richtung Imperialis, Benevolentia oder Hereticus, die neue Boni und Dialog-Optionen freischalten.

Der Kampf im Weltall erhält ein großes Update. Dazu gehören neue Weltall-Hintergründe, ein neues HUD, Schild-UI, Kampf-Grid-Visuals und eine große Anzahl an Balance- und Gameplay-Updates. Kolonisierung wurde ebenfalls signifikant geupdatet, mit verbesserter UI und jede Menge Balance-Änderungen.

Dies sind nur einige der Updates, die auf Spieler:innen in der Beta warten.