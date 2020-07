Warhammer 40.000: Darktide: Neues Koop-Game von Fatshark enthüllt

Wo sind die Fans von Warhammer – Microsoft und Fatshark kündigten im Rahmen des Xbox Series X Games Showcases mit einem Teaser Warhammer 40.000: Darktide offiziell an. Damit kommt das Entwicklerstudio – laut eigenen Angaben – dem Wunsch vieler Fans nach, die ein neues Warhammer 40.000 Game im gleichen First Person Koop-Action-Genre wie Vermintide forderten.

Laut Leo ‘Hedge’ Wakelin, Community Manager von Fatshark, bleibt das Studio der gewohnten Erfolgsformel treu: Bis zu vier SpielerInnen kämpfen in purer Koop-Fist-Person-Action in einem reichhaltigen und bekannten Universum ums Überleben. Darktide soll dabei den Fernkampf auf das gleiche Niveau wie den Nahkampf bringen. So erlebt ihr durch vielfältige Wahlmöglichkeiten und Stile abwechslungsreichere Kämpfe als je zuvor. Und wie bereits angekündigt, macht es zusammen noch mehr Spaß, wobei das Spiel auch alleine in Angriff genommen werden kann. Weitere Informationen zum Spiel werden folgen. Wir sind gespannt.

Hier der Ankündigungstrailer: