Frontier hat heute das zweite Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters Entwicklertagebuch veröffentlicht, in dem ihr von Noah Decter-Jackson, Creative Director bei Complex Games, und Lead Designer Peter Schnabl begrüßt werdet. Zusammen mit Senior Programmer David Reimer stellen sie die Hauptgegner der Kampagne vor und erklären, wie ihr in einzelnen Missionen und im gesamten Sektor gegen die Blüte selbst kämpfen werdet.

Im zweiten Entwicklertagebuch werfen wir einen detaillierten Blick auf die Blüte und erfahren wie sie die Mächte des Nurgle mutieren lässt und euch herausfordert, eure Strategien im Laufe des Spiels weiterzuentwickeln. Wenn ein Planet infiziert ist, können während der Missionen unvorhersehbare Warp Surges auftreten, die weitere feindliche Truppen herbeirufen oder deren Fähigkeiten verstärken. Nicht nur die Gegner entwickeln sich im Laufe der Kampagne weiter, sondern auch die Blüte selbst. So erhöht sich die Gefahr von Kampfmissionen weiter, je länger die Seuche einen Planeten befallen hat.

Der Black Library Autor Aaron Dembski-Bowden schließt sich den Entwicklern an, um weitere Einblicke in Nurgle, seine Schergen und die furchterregende Death Guard zu geben. Das Entwicklertagebuch schließt mit der Vorstellung eines bekannten Gesichts als treibende Kraft hinter der Blüte, dem Prince of Decay und Primarch der Death Guard, Mortarion. Neben dem Pale King gibt das Team von Complex Games auch einen Ausblick auf die einzigartigen Herausforderungen, die jeder der Endgegner des Spiels mit sich bringt: gewaltige Greater Daemons und gerissene Daemon Princes, die in ihrem eigenen Reich zwischen Realspace und Warp besiegt werden müssen.