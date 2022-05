Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters ab sofort erhältlich

Frontier veröffentlichte das rundenbasierte Taktik-RPG Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters in Zusammenarbeit mit dem Warhammer 40.000-Erfinder Games Workshop.

Was erwartet euch im Spiel?

In Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters befehligt ihr die Grey Knights in cineastisch inszenierten Bodenmissionen und setzen Feuerkraft, Nahkampfwaffen, psychische Fähigkeiten und die Umgebung selbst ein, um die Kräfte des Nurgle zu vernichten. Zwischen den Schlachten steuert ihr in der vielseitigen Strategieebene des Spiels von Bord des Schlachtkreuzers Baleful Edict aus den größeren Konflikt gegen die Blüte, entscheiden, wohin der Kampf als Nächstes gehen soll, und erforschen neue Wege, um die Mächte des Chaos zu besiegen.

Das Ziel der Spiel-Kampagne ist es, die fünf Reapers der Blüte zu eliminieren, um die kosmische Plage zu stoppen, was zu einem finalen Konflikt mit dem ikonischen Death Lord Mortarion, dem Dämonenprimarchen des Nurgle, führt. Scheitert diese Mission wird die gesamte Galaxie der Blüte zum Opfer fallen. Den Spielern stehen zahlreiche Werkzeuge zur Verfügung, um Nurgle zurückzudrängen – darunter Exterminatus, ein letztes Waffen-Upgrade für das Baleful Edict, das mit einem einzigen Knopfdruck alles Leben auf einem bestimmten Planeten auf spektakuläre Weise auslöscht.

Mit einer Storyline, die von der Black Library Legende Aaron Dembski-Bowden geschrieben wurde, strebt Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters nach Authentizität in jedem Detail und taucht tief in die Historie der Grey Knights ein, um diese Geschichte zum Leben zu erwecken. Der Schauspieler Andy Serkis (Batman, Planet der Affen-Trilogie, Black Panther) schlüpft in die Rolle des Großmeisters Vardan Kai, der den Zugang des Spielers zum Arsenal kontrolliert und sich regelmäßig über die Fortschritte der Spieler im Kampf gegen die Blüte informiert. Die zelotische Inquisitorin Kartha Vakir wird von Robyn Addison (Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, Dragon Age: Inquisition) gesprochen.