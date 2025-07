Wander- und Skiurlaub für die ganze Familie im JUFA Hotel Annaberg***

Nur zwei Stunden von Wien entfernt liegt ein Paradies für Familien und Wanderfans: Im idyllischen Mariazellerland, am Fuße des rund 2000 Meter hohen Ötschers, tauchen Groß und Klein in die Natur ein. Die Ausgangsbasis für Abenteuer am Berg oder auf den Ski: das familienfreundliche JUFA Hotel Annaberg*** in der Naturparkgemeinde Annaberg. Wir waren schon vor Ort und berichten HIER, was ihr vor Ort erleben könnt.

Skiurlaub in Annaberg für Groß und Klein

Das niederösterreichische Mostviertel ist mit seinen wunderschönen Wander- und Skigebieten die ideale Urlaubsregion für Familien und Naturfans. Egal ob mit den Alpin-Skiern, beim Tourengehen oder Langlaufen – wer Wintersport liebt, kommt hier auf seine Kosten. Das JUFA Hotel Annaberg*** liegt direkt an der Piste der Annaberger Lifte und auch das Skigebiet Hochkar ist nur einen Katzensprung entfernt.

Auf den Hängen der Annaberger Lifte können Kinder ihre ersten Schwünge ziehen und im „Anna-Land“ spielerisch das Skifahren lernen. Urige Hütten und ein fantastischer Panoramablick gehören natürlich auch dazu! Wer lieber mit Schneeschuhen unterwegs ist oder mit der Rodel den Hang hinuntersausen will, wird bei den Annaberger Liften oder am Tirolerkogel fündig: Der Annaberger Hausberg lädt ein zu Schneeschuhwanderungen, Skitouren und Rodeln bei Flutlicht.

Ötschergräben: Wandern durch Schluchten und auf Gipfel

Im Frühling, Sommer und Herbst ist die Region rund um das JUFA Hotel Annaberg*** ein Paradies für Wanderfans und aktive Familien. Am Fuße des rund 2.000 Meter hohen Ötschers fühlt man sich wie im „Grand Canyon“: Schluchten- und Gipfelwanderungen durch die Ötschergräben beeindrucken kleine wie große Wandersleute. Nach einer aufregenden Wanderung kühlt man sich am besten mit einem Sprung ins kristallklare Wasser des nahe gelegenen Erlaufsee ab.

Übrigens: Im Übernachtungspreis des JUFA Hotel Annaberg*** ist auch die „ Wilde Wunder Card “ inkludiert! Damit entdecken große und kleine Urlaubsgäste 58 Attraktionen in den Mostviertler Alpen kostenlos oder ermäßigt. Mit dabei sind zum Beispiel die Seilbahnen auf das Hochkar, den Ötscher oder die Mariazeller Bürgeralpe.

Zuhause im JUFA Hotel Annaberg***