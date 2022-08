Wagner Allgäu: Elegantes 28-Zoll-E-Cityrad für 999 Euro erhältlich

Wagner, die Eigenmarke des E-Bike-Spezialisten DotBlue, präsentiert mit dem brandneuen E-Bike „Allgäu“ ein elegantes 28-Zoll-Cityrad mit Elektroantrieb zum Kampfpreis von 999 Euro.

Was hat das Wagner Allgäu zu bieten?

Wagner setzt mit seinem E-Fahrrad nicht nur auf einen hohen Fahrkomfort, der durch die entsprechende Federgabel und eine hochwertige Sattelstütze gewährleistet wird, sein Wave-Rahmen bietet außerdem einen bequemen Tiefeinstieg. Dabei bringt das Elektrofahrrad ein schickes matt-graues Finish mit und sorgt mit farblich abgesetzten Elementen an Griffen und Sattel für stilechte Hingucker.

Natürlich hat Wagner seine Erfahrung im E-Bike-Bereich auch in den wichtigen Aspekt der Sicherheit einfließen lassen. So punktet das E-Citybike nicht nur mit einer griffigen V-Brake Felgenbremse von Tektro, sondern auch mit einer Bremsleuchte im Rücklicht, die den rückwärtigen Straßenverkehr über die Manöver des Radfahrers informiert. Ebenso an Bord des Wagner-Bikes ist eine Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung.

Der stabile und gleichzeitig leichte Aluminiumrahmen des elektrischen Fahrrads wird von komfortablen 28 x 1,75er Reifen begleitet. Der integrierte LCD-Fahrradcomputer ermöglicht es, die 5-stufige Trittunterstützung durch den Frontmotor bis 25 km/h flexibel und bedarfsgerecht einzustellen, ohne wichtige Informationen, wie die Geschwindigkeit oder den Batteriestatus, aus den Augen zu verlieren. Mit seinem Li-Ionen Akku (36 V / 13 Ah) trägt das „Wagner Allgäu“ seinen Fahrer bis zu 80 km weit durch die Lande. Der Akku ist entnehm- und abschließbar – das sorgt für Komfort und Sicherheit. Das E-Bike bringt ein Gesamtgewicht von ca. 30 kg (inkl. Akku) auf die Straße.