Wählt eure sexuelle Orientierung – nun auch in Die Sims 4

Das nächste Update von Die Sims 4 fügt sexuelle Orientierungsoptionen hinzu, um das Spiel noch integrativer zu machen.

Liebe ist frei in Die Sims 4

Die Leute von EA und Maxis haben einen langen Weg zu einem integrativeren Sims-Erlebnis geplant. Dazu zählt etwa das anpassbare Pronomen-Update vom Mai – das war ein großer erster Schritt in die richtige Richtung. Nun kommt eine weitere Option, und zwar jene, die sexuellen Vorlieben eurer Sims zu wählen. Entscheidend ist dabei, dass es nicht hinter dem kommenden zahlungspflichtigen High School Years-Erweiterungspaket versteckt wird, sondern dem Basisspiel als kostenloses Update für alle hinzugefügt wird. Ab dem 28. Juli ist es so weit: Wenn ihr einen Sim erstellt, dürft ihr aus verschiedenen Mustern auswählen.

Dazu gehört zum Beispiel, von welchen Geschlechtern ihr angezogen werdet, ob ihr immer noch eure sexuelle Orientierung herausfindet (was im Prinzip bedeutet, dass ihr alles probieren könnt), und an welchen Geschlechtern ihr generell interessiert seid. In diesem Zusammenhang muss man noch erwähnen, dass es zu diesem Zeitpunkt nur zwei Geschlechter in den sexuellen Orientierungsoptionen gibt: Männer und Frauen. EA sagt, dass dies auf “technische Einschränkungen” zurückzuführen ist, die sich auf die Tatsache beziehen, dass man immer noch eine binäre Geschlechtsauswahl treffen muss. Allerdings plant EA bereits „richtige mechanische Systeme zur vollständigen Unterstützung nicht-binärer Sims“, sie seien ein weiterer Schritt in den Plänen von EA.