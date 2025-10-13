Vorsicht! Dataminer veröffentlichen Infos aus Pokémon Legenden: Z-A

Pokémon Legenden: Z-A erscheint diese Woche auf Switch und Switch 2, und es scheint, dass das Game bereits vorab ins Netz entwischt ist.

Über Pokémon Legenden: Z-A

Laut IGN gibt es Hinweise darauf, dass sich „frühe Kopien in der Wildnis befinden“, was Berichten zufolge zu Details über das Spiel geführt hat, das online durchgesickert ist. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, gibt es „Infos von noch mehr neuen Mega-Pokémon“. Dies ist vielleicht nicht die größte Überraschung, wenn man bedenkt, dass The Pokémon Company bereits mehrere neue Mega-Evolutionen enthüllt hat. Einige Websites teilen auch Geheimnisse aus dem Spiel, die jetzt auf Social-Media-Plattformen, Subreddits und anderen Online-Community-Bereichen auftauchen.

Leider wäre dies nicht das erste Mal, dass die Pokémon-Spiele (oder Switch-Titel) vor dem offiziellen Straßendatum schon komplett gespoilert oder durchgesickert sind. Es ist bereits mit einem guten Teil der erwarteten Switch-Veröffentlichungen im Laufe der Jahre passiert, darunter Pokémon Legenden: Arceus und Pokémon Karmesin und Purpur. Plant ihr, nächste Woche nach Lumiose City zurückzukehren und ein spoilerfreies Abenteuer zu erleben, gebt in sozialen Medien, in den Foren zu Pokémon- oder Videospielen und auf Videoplattformen eher gut Acht.