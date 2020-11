Vorgeschmack: Xiaomi zeigt neue Shop-in-Shop-Systeme

Nach dem erfolgreichen Start von Xiaomi im Bereich Smartphones geht das Unternehmen nun den nächsten Schritt in Richtung “vernetztes Zuhause”: Mit seinem breit gefächerten Produktangebot wird Xiaomi das Thema für deutsche Endkunden greifbar machen und in all seinen Facetten vorantreiben. Xiaomi wird zudem seine Präsenz in den Media Märkten und Saturn-Märkten noch in diesem Jahr um den Bereich Smart TV und zahlreiche AIoT-Produkte erweitern.

„Unsere Vision ist es, Innovationen für jeden zugänglich zu machen und den Menschen durch innovative Technologien ein besseres Leben zu ermöglichen – und das alles zu erschwinglichen Preisen. Um diese Vision zu verwirklichen, werden wir zusammen mit MediaMarkt und Saturn noch mehr unserer innovativen Smartphones und AIoT-Produkte nach Deutschland bringen”, freut sich Ou Wen, Head of Western Europe, Xiaomi.

Seit August 2019 hat der drittgrößte Smartphonehersteller der Welt nicht nur zahlreiche Smartphones mit herausragendem Preis-Leistungsverhältnis in allen Preissegmenten, sondern auch eine Vielzahl von Ecosystemprodukten auf den Markt gebracht – sehr zur Freude der unzähligen Fans in Deutschland. Zum digitalen Lifestyle auf Basis des Smartphones gehören dabei nicht nur Smartphone-Zubehör wie Wireless Charger oder Kopfhörer zum Portfolio von Xiaomi. Auch intelligente Geräte für zu Hause und unterwegs, zum Beispiel Luftreiniger, Wearables, Induktionskochplatten, intelligente Lampen, E-Scooter oder Gaming-Bildschirme hat Xiaomi im Angebot. Darüber hinaus bietet Xiaomi auch nicht-vernetzte Lifestyle-Produkte wie Koffer, Brillen oder Rasierer an.

Einen Vorgeschmack auf spannende zukünftige Shop-in-Shop-Konzepte liefert bereits jetzt Xperion, die E-Arena von Saturn. Die Erlebniswelt für Gaming, E-Sport und Social Media wurde Anfang September am Kölner Hansaring eröffnet. Xiaomi als starker Partner von Xperion hat hier die Vielfalt seiner Produkte für Endkunden noch greifbarer gemacht und zeigt, wie die Kunden von MediaMarkt und Saturn die Produkte von Xiaomi demnächst deutschlandweit erleben können.