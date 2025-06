Vorfreude auf Donkey Kong Bananza? Gebt euch diese 90er-Serie!

Eine Donkey Kong Country-Animationsserie ist nach wie vor auf YouTube zu finden. Die goldene Ära des Affen!

Über Donkey Kong Country

Wenn ihr an eine Serie über Donkey Kong denkt, werdet ihr wahrscheinlich glauben, dass es sich um eine Action-/Abenteuerserie über den Kampf gegen King K. Rool handelt, während der Affe seinen Bananen beschützt. Während das ein Element der Serie ist, ist die Serie auch ein Musical, mit mehreren Songs pro Episode. Die 90er waren zweifelsohne wild, und diese Animation ist keine Ausnahme. Die Melodien reichen von einer Funk-Nummer über den Wunsch, dass ein Geist Donkey Kongs Seele zu seinem Körper zurückgibt; ein Rap-Battle zwischen King K Rool und DK darüber, Diddy Kong von einer Klippe fallen zu lassen; und einer wunderschönen Liebesballade zwischen Donkey Kong und Candy Kong mit dem Titel „Our Love is Stronger Than a Golden Banana“. Einer der Songs der Serie, Pirate’s Scorn, wurde tatsächlich von der Rockband Alestorm gecovert.

Und diese werden alle durch DK unterstützt, der irgendwie eine tolle Stimme hat, die am besten in der emotionalen Ballade „I’m Nobody’s Hero“ zu sehen ist. Die Synchronsprecher von DK und K Rool sind so beliebt, dass die Fans sie für die brillante Fananimation Return to Krocodile Isle über 20 Jahre später zurückbrachten. Dies erklärt wahrscheinlich alle musikalischen Nummern in Donkey Kong Bananza. Abgesehen von den Melodien war die Serie tatsächlich bemerkenswert für die Förderung der Technologie – genau wie das SNES-Spiel, auf dem sie basierte. Wer erleben will, wie echte Kunst ist, können wir jetzt die gesamte Serie auf YouTube ansehen. Ist das was für euch? Hier ein kleiner Vorgeschmack: