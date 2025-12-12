Von Jonathan Blow (Braid & The Witness): Order of the Sinking Star bei den TGA 2025 enthüllt

Arc Games und Thekla, Inc. haben bei den The Game Awards 2025 Order of the Sinking Star enthüllt. Das massive narrative Puzzle-Abenteuer stammt von dem legendären, preisgekrönten Spieldesigner Jonathan Blow, dem Kopf hinter den von der Kritik gefeierten Puzzle-Spielen The Witness und Braid.

Order of the Sinking Star ist seit zehn Jahren in der Entwicklung – seit der Veröffentlichung von The Witness – und gilt als das größte und umfangreichste Puzzle-Spiel, das je entwickelt wurde. Es bietet mehr als eintausend handgefertigte Rätsel, eine unwahrscheinliche Besetzung von Held:innen und Hunderte von Stunden Spielzeit, die euren Intellekt auf die Probe stellen sollen.

Millionen von Spieler:innen bekamen bei der exklusiven Premiere des Ankündigungs-Trailers bei den Game Awards einen ersten Eindruck von diesem innovativen Abenteuer.