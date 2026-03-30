Vivobarefoot Vater-Tochter-Test: Renaissance des natürlichen Gehens

Der Praxitest

Der Gobi II Sneaker Leather im urbanen Einsatz

Ich habe mich bei meinem Test für den Gobi II Sneaker Leather entschieden. Da ich leidenschaftlich gerne und viel durch Wien spaziere, war ich auf der Suche nach einem Schuh, der den Spagat zwischen technischer Funktionalität und ästhetischer Alltagstauglichkeit meistert. Wien fordert den Fuß auf jede erdenkliche Weise: vom harten Asphalt des Donaukanals über weicheren Untergrund in einem der vielen Parks bis zum barocken Kopfsteinpflaster des ersten Bezirks.

Der Gobi II besticht durch sein hochwertiges Buriram Leder, das chromfrei gegerbt wurde. Beim ersten Anziehen bemerkt ihr sofort, wie weich sich das Leder anfühlt. Die Innensohle besteht zu 98 % aus natürlichem Kork, was nicht nur antibakteriell wirkt, sondern auch an warmen Tagen ein hervorragendes Fußklima reguliert. Die Außensohle ist lediglich 2,4 mm dick und besteht aus Naturkautschuk. Trotz dieser minimalen Dicke bietet sie eine beeindruckende Durchstichfestigkeit. Ihr könnt also beruhigt über den Kies in Schönbrunn wandern, ohne Angst vor spitzen Steinen haben zu müssen, während ihr gleichzeitig jede Unebenheit des Bodens spürt.

Meine Spaziergänge führen mich oft mitten durch den 1. Bezirk. Wer schon einmal in Barfußschuhen über Kopfsteinpflaster gelaufen ist, weiß, dass dies die ultimative Prüfung für die eigene Gangtechnik ist. Ihr dürft hier nicht hart mit der Ferse aufsetzen, wie man es in gedämpften Sneakers oft unbewusst tut. Stattdessen zwingt euch der Gobi II zu einem sanfteren, bewussteren Auftreten über den Mittelfuß. Einmal ist mir sogar ein kleiner Klecks Kaffee auf das helle Leder meines Gobi II gekommen. Ein kurzes Abwischen hat gereicht, und das Material sah wieder top aus. Tolles Addon: der Schuh ist für das Büro und die Freizeit geeignet, da er modern und schick wirkt, ohne wie ein typischer „Gesundheitsschuh“ auszusehen. Was mir besonders gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass der Ballen- und Zehenbereich über wesentlich mehr Platz verfügt. Anfangs war ich verwundert, warum der Schuh so geschnitten ist, aber nach einigen Wochen im Einsatz verstehe ich das nun. So kann sich der Fuß, wie auch ganz ohne Schuh drumherum, bei Druck ausbreiten und so die Energie des Auftretens abfangen.