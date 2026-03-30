vivo X300 Ultra: Das neue Imaging-Flaggschiff kommt nach Österreich

Vivo setzt neue Maßstäbe in der mobilen Fotografie und bringt mit dem X300 Ultra sein bisher leistungsstärkstes Imaging-Flaggschiff auf den Weltmarkt. Ab Mitte April ist das Gerät auch in Österreich erhältlich. Das Herzstück bildet die ZEISS Master Lenses Collection, die euch professionelle Werkzeuge für Foto- und Videografie direkt in die Hand gibt. Ob gestochen scharfe Teleaufnahmen oder cineastische Videos – ihr könnt nun Technik nutzen, die bisher Profi-Kameras vorbehalten war.

Professionelle Optik und neue Farbtechnologie

Mit der integrierten ZEISS Triple Prime Lenses Collection und dem weltweit ersten 400-mm-Tele-Extender für Smartphones erreicht die Bildqualität ein neues Level. Ihr dürft euch auf einen 200-MP-Sensor in der Tele-Kamera freuen, der selbst bei starkem Zoom für Klarheit sorgt. Dank der neuen „Refined Color“-Technologie wirken eure Aufnahmen dabei nicht künstlich überzeichnet, sondern überzeugen durch eine natürliche Tiefenwirkung und präzise Farbwiedergabe. Für Creator:innen bietet das X300 Ultra zudem die Möglichkeit, 4K-Videos mit 120 fps in 10-Bit-Log aufzunehmen, was euch maximale Freiheit in der Nachbearbeitung lässt.

Performance für höchste Ansprüche

Unter der Haube sorgt der Snapdragon 8 Elite Gen 5 in Kombination mit dem Pro-Imaging-Chip VS1+ für enorme Rechenpower. Damit euch bei langen Drehs oder Foto-Sessions nicht die Energie ausgeht, ist ein 6600-mAh-Akku verbaut, den ihr mit bis zu 100 W blitzschnell wieder aufladen könnt. Das robuste Design ist nach IP68 und IP69 zertifiziert, sodass ihr das Smartphone auch unter extremen Bedingungen bedenkenlos einsetzen dürft.