vivo und ZEISS bringen zur EM 2024 professionelle Smartphone-Fotografie in das Mittelklasse-Segment

vivo kündigt die Einführung eines neuen Mittelklasse-Smartphones an, das gemeinsam mit seinem globalen Imaging-Partner ZEISS entwickelt wurde: Dies wird der erste gemeinsame Start im Mittelklasse-Segment in Europa sein. Damit erreichen vivo und ZEISS einen bedeutenden Meilenstein bei der Bereitstellung modernster optischer Systeme und ZEISS-bezogener Funktionen für eine breitere Palette von Verbraucher:innen in ganz Europa.

vivo kündigt die Einführung eines neuen Mittelklasse-Smartphones an, das gemeinsam mit seinem globalen Imaging-Partner ZEISS entwickelt wurde: Dies wird der erste gemeinsame Start im Mittelklasse-Segment in Europa sein. Damit erreichen vivo und ZEISS einen bedeutenden Meilenstein bei der Bereitstellung modernster optischer Systeme und ZEISS-bezogener Funktionen für eine breitere Palette von Verbraucher:innen in ganz Europa.

Langfristige strategische Partnerschaft

vivo startete im Jahr 2020 seine globale Zusammenarbeit mit ZEISS, um gemeinsam bahnbrechende Innovationen in den Fähigkeiten der mobilen Bildgebung zu fördern und zu entwickeln. Das erste von vivo und ZEISS gemeinsam entwickelte Bildgebungssystem war in der vivo X60-Serie zu finden, und das neueste Modell X100 Pro wurde Anfang dieses Jahres eingeführt.

„Als Pionier der Forschung in der Optik stellt ZEISS weiterhin die Grenzen menschlicher Vorstellungskraft in Frage. Wir entwickeln und produzieren hochinnovative Optiklösungen, gestalten die Zukunft und treiben kontinuierlich die Spitzenleistungen optischer Technologien voran. Durch die Kombination unseres Fachwissens mit den innovativen Technologien von vivo sind wir in der Lage, Lösungen zu liefern, die Benutzer:innen befähigen, jeden Moment mit Klarheit und Präzision einzufangen. Wir hoffen auch, mehr Wert auf dem Gebiet der mobilen Bildgebung zu schaffen und zum Wachstum der Branche beizutragen,“ sagt Sebastian Döntgen, Head of Marketing, Category Management and Sales, ZEISS Consumer.

Die Partnerschaft ist eine wahre Forschungs- und Entwicklungs-Kooperation und eine der erfolgreichsten langfristigen Zusammenarbeiten in der Industrie zwischen einem Optikspezialisten und einem Smartphone-Hersteller.

„Wir freuen uns bestätigen zu können, dass wir dank der Zusammenarbeit mit ZEISS die herausragenden Imaging-Fähigkeiten der ZEISS-Optik in unser Mittelklasse-Produktportfolio in Europa bringen werden. Diese Expansion markiert einen bedeutenden Schritt vorwärts in unserer Mission, den Benutzer:innen bedeutende, verbraucherorientierte Innovationen jenseits des Premium-Segments zur Verfügung zu stellen“, sagte Changjun Li, Präsident von vivo Europe.

Offizielles Smartphone der UEFA EURO 2024

Als offizielles Smartphone der UEFA EURO 2024 rüstet sich vivo für einen Sommer voller Action auf dem Spielfeld und neuer Produkte, die es ermöglichen, die Begeisterung für eine der beliebtesten Sportarten in Europa einzufangen. Die Präsentation des neuen Produkts ist zum Zeitpunkt der Großveranstaltung geplant.

Mehr Informationen über vivo und die Partnerschaft mit ZEISS finden Sie unter www.vivo.com/