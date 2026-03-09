vivo und UNESCO-Programm „Der Mensch und die Biosphäre“ starten gemeinsame Jugend-Initiative „Capture the Future“

Beim Mobile World Congress in Barcelona haben vivo und das UNESCO-Programm „Der Mensch und die Biosphäre“ (MAB) den Startschuss für ein besonderes Projekt gegeben: Die Initiative „Capture the Future“ lädt euch dazu ein, die Verbindung zwischen Mensch und Natur mit dem Smartphone festzuhalten.

Eure Perspektive auf die Nachhaltigkeit

In einer Zeit, in der mobile Technologie unser wichtigstes Werkzeug zur Dokumentation des Alltags ist, werdet ihr zu Erzähler:innen für eine lebenswerte Zukunft. Die UNESCO-Biosphärenreservate dienen dabei als Bühne, um Themen wie Biodiversität, Klimaresilienz und kulturelles Erbe visuell aufzubereiten. Ziel ist es, frische Impulse für die globalen Nachhaltigkeitsziele der UN zu setzen.

So könnt ihr teilnehmen

Der Aufruf richtet sich an junge Creator:innen weltweit. Zwischen März und Mai 2026 könnt ihr eure visuellen Geschichten einreichen. Ein Team aus Dual-Mentor:innen, bestehend aus Imaging-Expert:innen von vivo und Fachleuten der UNESCO für Nachhaltigkeit, wird den Prozess begleiten.

Die spannendsten Beiträge sichern euch einen Platz im „Global Youth Visual Storytelling Co-Creation Camp“ in europäischen Biosphärenreservaten. Dort dürft ihr eure Werke gemeinsam mit Profis weiterentwickeln und Workshops besuchen. Den krönenden Abschluss bildet eine globale Ausstellung, die eure Sichtweisen einem internationalen Publikum präsentiert.

Stimmen zur Partnerschaft

Yu Meng, Vice President of Imaging bei vivo

„Bedeutungsvolle Technologie beginnt beim Menschen und endet mit einer besseren Gesellschaft. Mit dieser Zusammenarbeit möchten wir unser Fachwissen in der mobilen Bildtechnologie gezielt für junge Creator:innen weltweit einsetzen, damit sie ökologische Vielfalt und gesellschaftliche Resilienz dokumentieren können.“

Prof. Antonio De Sousa Abreu, Direktor der Abteilung für Ökologie und Geowissenschaften der UNESCO

„Junge Menschen sind unverzichtbare Treiber nachhaltiger Entwicklung. Durch die Partnerschaft mit vivo schaffen wir eine globale Plattform, auf der sie die universelle Sprache der Bilder nutzen können, um Geschichten aus Biosphärenreservaten in echte Wirkung zu verwandeln.“

Technologie trifft auf Verantwortung

Für vivo steht die menschenzentrierte Technologie im Fokus. Durch die Kooperation erhalten junge Menschen eine Plattform, um die Arbeit in den Reservaten sichtbar zu machen und eine Bewegung für ökologische Vielfalt zu starten. Es geht darum, die universelle Sprache der Bilder zu nutzen, um echte gesellschaftliche Wirkung zu erzielen.