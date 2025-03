vivo stellt das Vision MR-Headset vor

vivo präsentierte seine jüngsten Innovationen im Rahmen des Boao Forum for Asia Annual Conference 2025, darunter das vivo Vision. Lest mehr!

Über das vivo Vision

Hu Baishan, Executive Vice President, Chief Operating Officer bei vivo und Präsident des vivo Central Research Institute erklärte in seiner Rede, dass die Smartphoneindustrie ein Mikrokosmos der technologischen Innovation in China sei und die Entwicklung von vivo den Fortschritt dieses Sektors widerspiegele. Auch vivos langjährige Unternehmensphilosophie wurde vorgestellt, diese baut auf drei wichtige Dimensionen: Langfristigkeit, humanistisches Denken und die Konzentration auf Zusammenarbeit und gemeinsame Erfolge. Dadurch ist vivo mittlerweile vier Jahre in Folge die Nummer 1 unter den heimischen Mobiltelefonmarken auf dem chinesischen Markt und zählt über 500 Millionen Nutzer:innen in mehr als 60 Ländern weltweit. Ein großes Highlight der Messe war die Bekanntgabe des vivo Robotik-Labors. Hier nutzt vivo die Blue Technology Matrix: Diese wurden entwickelt, um die Integration zwischen der digitalen und physischen Welt zu verbessern. Gemeinsam mit Echtzeit-Computing werden zwei Kernbereiche der Robotik untersucht: das „Gehirn“ (KI) und die „Augen“ (Bildgebung). Der Fokus liegt darauf, Technologien für den Alltagsgebrauch zu bringen.

Das Headset vivo Vision markiert einen bedeutenden Meilenstein in vivos Entwicklung der Mixed-Reality-Technologie. Das vivo X200 Ultra, das im nächsten Monat in China auf den Markt kommen wird, baut auf dieser Dynamik auf und wird die neuesten Innovationen der Bildgebung integrieren. vivo sieht zukünftig eine Welt vor sich, in der die Robotik das tägliche Leben bereichert, und strebt die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie an, um Roboter in die Häuser der Konsument:innen auf der ganzen Welt zu bringen.

Das Design des vivo Vision ist ein „klassisches“ für diesen Formfaktor:

Es hat ein ski-brillenartiges Design mit schwarzer Glasfront

Die Kopfhalterung für den Hinterkopf sieht angenehm aus und lädt zum längeren Tragen ein

Es verfügt über eine graue Gesichtsschnittstelle aus Stoff

Das vivo-Gerät hat metallisch wirkende Seitenbügel

Der Visor des vivo Vision wirkt schlanker als etwa beim Apple Vision Pro, was auf ein möglicherweise leichteres Gewicht hindeutet

Das Headset verfügt über mehrere Sensoren und Kameras an der Vorderseite sowie zwei nach unten gerichtete Kameras. Es hat zwei Knöpfe unter der rechten Schläfe und einen überdimensionierten Digital Crown-ähnlichen Drehknopf. Auffällig ist auch der externe Akku, der über ein Kabel mit dem Headset verbunden ist. Mehr Daten wie die verbaute Technik, erwartete Akkulaufzeit und mehr bleibt der Hersteller noch schuldig. Aber auch im Mixed Reality-Bereich wird es zunehmend spannender – freut ihr euch auf diese Entwicklung?