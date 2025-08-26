vivo feiert 30-Jahre-Jubiläum und erstes Mixed-Reality-Headset

Beim „vivo Vision Launch Event & Imaging Grand Ceremony“ in Dongguan, China wurde das globale 30-jährige Jubiläum gehörig zelebriert. Im Rahmen der Veranstaltung stellte das Unternehmen sein erstes Mixed-Reality-Headset (MR), die vivo Vision Discovery Edition, vor. Mit diesem Launch setzt vivo einen wichtigen Meilenstein in der Erforschung von Spatial Computing und immersiver Technologie.

Dank der umfassenden Expertise in Bildgebung, Sensorik und Display-Technologien hat vivo zentrale technische Herausforderungen bei MR-Geräten adressiert – insbesondere in den Bereichen Wahrnehmung, Interaktion und Rechenleistung. Die vivo Vision Discovery Edition ist das erste MR-Produkt eines Smartphone-Herstellers in China und positioniert vivo damit als erstes chinesisches Unternehmen, das sowohl im Smartphone- als auch im MR-Segment tätig ist.

„Wir sind heute in Chang’an, wo vivos Traum begann. In 30 Jahren harter Arbeit hat vivo seinen eigenen Weg geschaffen – voller Leidenschaft, getragen von Technologie und verwurzelt in Menschlichkeit. Unser Ziel ist es, sämtliche Nutzer:innen zu erreichen, sie an erste Stelle zu setzen, unsere Produkte zu perfektionieren und mit Technologie, Schönheit zu erleuchten. Wir sind entschlossen, ein Jahrhundertunternehmen zu gestalten“, so Hu Baishan, Executive Vice President & COO von vivo sowie Präsident des vivo Central Research Institute.

Neues Mixed-Reality-Erlebnis: immersiv und leicht

Nach vier Jahren Entwicklungszeit bringt die vivo Vision Discovery Edition vivos technologische Innovationen und nutzerzentrierte Werte zusammen und führt Mixed Reality aus dem Labor in den Alltag. Das Gerät ist für den täglichen Gebrauch optimiert: Es wiegt nur 398g, misst 83 mm in der Höhe und 40 mm in der Tiefe. Damit ist es 26 % kleiner als der Branchendurchschnitt und bietet deutlich höheren Tragekomfort. Basierend auf umfassender Human-Factors-Forschung bietet das Design vier Größen von Lichtabdichtungen und acht Schaumstoff-Optionen, um optimalen Sitz und Komfort selbst bei längerem oder aktivem Tragen zu gewährleisten.

Die vivo Vision Discovery Edition läuft auf OriginOS Vision, das natürliche und intuitive Interaktionen ermöglicht. Informationen erscheinen nahtlos im Raum, wodurch sich Nutzer:innen von klassischen „Touch“-Gesten hin zu „Bewegungs- und Pinch“-Gesten bewegen können. Mit 1,5° hochpräzisem Eye-Tracking, 26 Freiheitsgraden in der Finger-Gestenerkennung und einem vertikalen Tracking-Bereich von 175° bietet das Gerät ein besonders reaktionsschnelles Steuerungserlebnis. Die Dual-Micro-OLED-Displays liefern 8K-Binokularauflösung, 94 % DCI-P3-Farbraumabdeckung und eine Farbgenauigkeit von DeltaE<2 – auf dem Niveau professioneller Kinomonitore. Zusätzlich wurden Binokular-Helligkeits- und Farbabweichungen kalibriert (≤ 2 nits bzw. ΔE < 2), um visuelle Unterschiede zwischen beiden Augen zu minimieren.

Angetrieben wird das Headset von der neuen Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2 Plattform, die gegenüber der Vorgängergeneration bis zu 2,5-fache GPU-Leistung und 8-fache KI-Leistung bietet. Damit wird eine flüssige Performance für Highspeed-Rendering im Spatial Computing gewährleistet.

Das Headset ermöglicht Nutzer:innen den Zugang zu vielseitigen digitalen Szenarien wie immersive Unterhaltung, Gaming und Produktivität. Sport- und E-Sport-Übertragungen können aus verschiedenen Blickwinkeln oder im Splitscreen-Modus verfolgt werden. Für Entertainment-Inhalte erzeugt das Gerät eine virtuelle 120-Fuß-Kinoleinwand – jederzeit und überall. Die Markteinführung der vivo vision Discovery Edition in Europa steht noch nicht fest.

vivo hebt Imaging-Strategie auf neues Niveau

Zum Jubiläum präsentierte vivo ein integriertes Upgrade seiner Imaging-Strategie, mit Fokus auf Szenen-Integration und dem Aufbau eines vollständigen Imaging-Ökosystems. Ziel ist es, vivos Stärken in Nachtfotografie, Porträts, Teleobjektiv und Video zu festigen und den steigenden Bedarf nach vielfältigen, szenenbasierten Imaging-Erlebnissen zu bedienen.

Mit seiner neuen Strategie möchte vivo professionelle Bildgebungsfunktionen einem breiteren Publikum zugänglich machen, indem es Bildgebungssicherheit, Gesundheitsanwendungen und geräteübergreifende Erfahrungen abdeckt. Als erste chinesische Smartphone-Marke, die der Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) beigetreten ist, garantiert vivo, dass alle kommenden Funktionen die Integrität von Inhalten in zwei Dimensionen gewährleisten: Rückverfolgbarkeit und Überprüfbarkeit. Im Bereich der Gesundheitsbildgebung plant vivo, die Tele-Makro-Funktion der vivo X200-Serie mit medizinischer Optik zu kombinieren, um eine tragbare Spaltlampe zu entwickeln. Dabei handelt es sich um ein spezielles Diagnoseinstrument, mit dem Strukturen des Auges – wie Hornhaut, Linse und Vorderkammer – vergrößert und genau untersucht werden können. Damit soll die augenärztliche Diagnostik zugänglicher gemacht werden.

Um ein immersives Erlebnis beim Erstellen und Betrachten von Inhalten zu bieten, setzt vivo sich für nahtlose geräteübergreifende Bildgebungserlebnisse ein – von der Einführung der 3D-Bildgebungstechnologie beim X100 Ultra und 60 fps räumlichem Video beim X200 Ultra bis hin zur brandneuen Vision Discovery Edition.

Auch vivo und ZEISS beginnen eine neue Ära ihrer globalen Partnerschaft im Bereich der Bildgebung. In den letzten fünf Jahren hat vivo in Zusammenarbeit mit ZEISS die Produktphilosophie von vivo tief in die führende optische Technologie von ZEISS integriert und damit kontinuierlich neue Maßstäbe in der mobilen Bildgebung gesetzt.

„Die Zusammenarbeit von vivo und ZEISS geht weit über Hardware oder Software hinaus. Gemeinsam lernen wir kontinuierlich dazu, hören den Stimmen der Konsument:innen zu und setzen neue Standards für mobile Foto- und Videografie. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft weiter auszubauen, um Millionen Menschen weltweit intuitive und kreative Imaging-Technologien zugänglich zu machen“, erklärt André Kutz, Head of ZEISS Photonics & Optics.

Der branchenführende VS1-Pre-Processing-Chip arbeitet dabei Hand in Hand mit dem V3+-Imaging-Chip, um die Effizienz in komplexen Szenarien zu steigern – mit natürlichen Porträt-Details und optimalen Ergebnissen auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Als erstes Smartphone-Unternehmen, das einen 200-Megapixel-Sensor in einer Telekamera einsetzt, hat vivo gemeinsam mit Samsung den BlueImage × Samsung HP9 200 MP-Sensor eingeführt und den Blueprint × Sony LYT-828-Sensor vorgestellt. Unterstützt durch vivos Large-Model-Algorithmen, darunter die Funktion AI Photo Enhance, liefern diese Innovationen gestochen scharfe Aufnahmen selbst bei starkem Zoom. Künftig wird vivo Bildwiederherstellungs- und Rekonstruktionsalgorithmen in Kombination mit modernster Large-Model-Enhancement-Technologie nutzen, um die Bildqualität und optischen Details bei der praktischen 30-fach-Telefotografie weiter zu verbessern.

Auch im Videobereich stellt vivo neue Funktionen vor, darunter Multi-Focal 4K-Video mit 120 fps in Zeitlupe, Multi-Focal 4K-Porträtverschönerung, Live Photo Portrait sowie AI Erase für Live Photos. vivo wird auch weiterhin Video Templates wie „Cool Tone Video Portrait” anbieten und seine selbst entwickelte KI-gestützte Bildoptimierung auf den Markt bringen, um den vielfältigen Bedürfnissen junger Nutzer:innen gerecht zu werden.

Mit drei Jahrzehnten Innovation als Fundament bekräftigt vivo sein Engagement für nutzerzentrierte Innovation, technische Exzellenz und langfristige Zusammenarbeit, um die Zukunft der Bildgebung mitzugestalten.