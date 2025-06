VIU Eyewear präsentiert die Sonnenbrillen-Trends 2025: Boho Shades, Urban Rectangle Silhouttes & Color Frames

Mit einem klaren Gespür für Stil und Zeitgeist stellt VIU Eyewear die wichtigsten Sonnenbrillen-Trends für 2025 vor: Boho Shades mit lässigem Retro-Charme, ikonische Urban Rectangle Silhouettes in moderner Neuinterpretation sowie mutige Color Frames, die mit aufregenden Tönen frische Akzente setzen. Die neue Kollektion verbindet zeitgemäßes Design mit hochwertiger Handwerkskunst – für einen selbstbewussten Auftritt in der neuen Saison.

Boho Shades: Lässige Eleganz für den Sommer 2025

Inspiriert vom freien Geist der 70er-Jahre interpretiert VIU Eyewear den Boho-Trend modern und mühelos: Modelle wie The Lover Soft Blush Sun, The Mysterious Gold Havanna Sun oder The Mindful Light Havanna Sun vereinen warme Töne, organische Formen und fein abgestimmte Farbverläufe. Die Boho Shades setzen auf Natürlichkeit, Leichtigkeit und subtile Eleganz – perfekt für einen sommerlichen Look mit Stil und Charakter.

Urban Rectangle Silhouettes – Klare Linien für starke Looks

Mit kantigen Formen und urbaner Attitüde bringen VIUs Urban Rectangle Silhouettes zeitlose Klassiker in die Gegenwart. Modelle wie The Gambler Black Sun, The Gambler Pale Brown, The Cruiser Mad Man oder The Beast II Wirecore Black Crystal Sun überzeugen durch markante Linienführung, klare Farben und hochwertige Acetat- oder Wirecore-Fassungen. Sie vereinen minimalistisches Design mit ausdrucksstarkem Stil – perfekt für alle, die klare Kanten zeigen wollen.

Mut zur Farbe: Die neuen Colorful Frames von VIU Eyewear bringen frische Energie in die Sonnenbrillen-Saison 2025. Modelle wie The Poppy Champagne Sun, The Poppy Red Havanna Sun oder The Posh Milky Matcha Sun setzen auf sanfte Töne, raffinierte Farbverläufe und leichte Transparenzen. Die Farbauswahl wirkt verspielt, ohne an Eleganz zu verlieren – ideal für alle, die ihr Sommer-Outfit mit einem stilvollen Farb-Statement abrunden möchten. Für den letzten Farbtupfer sorgen außerdem handgefertigte, kunterbunte Brillenketten mit Perlen, die perfekt auf die Modelle abgestimmt sind und jedem Look eine persönliche Note verleihen.