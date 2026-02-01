Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Switch 2) kommt Ende März 2026

Sega hat das Erscheinungsdatum für die Nintendo Switch 2-Version von Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage bekannt gegeben.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

Die Switch 2-Version des Spiels wird am 26. März 2026 veröffentlicht und sowohl in der digitalen als auch in der physischen Ausgabe erhältlich sein. Während ein Switch 2-Port eines Spiels, das bereits auf anderen Plattformen verfügbar ist, normalerweise kein großes Ereignis wäre, ist dies besonders bemerkenswert, weil es auf eine Nintendo-Plattform kommt. Seit der Veröffentlichung des ersten Virtua Fighter in den Spielhallen im Jahr 1993 hat die Serie noch nie eine einzige offizielle Veröffentlichung auf einem Nintendo-System gesehen, was bedeutet, dass die bevorstehende Veröffentlichung von Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage auf Switch 2 die erste Nintendo-Veröffentlichung in der 33-jährigen Geschichte von Virtua Fighter sein wird.

Wie die anderen Versionen des Spiels wird die Switch 2-Version ein vollständiges Cross-Play bieten, was bedeutet, dass die Fans auf PS5, Xbox Series X/S und Steam gegen Gegner antreten können. Um sich darauf vorzubereiten, beginnt am 19. Februar ein Open Beta-Test, bei dem Sega die Netzwerkserver und die Cross-Play-Leistung auf Switch 2 testen kann. Neben der digitalen Standardversion des Spiels, die 19,99 Euro kostet, wird die Switch 2-Version auch eine 30th Anniversary Edition für 49,99 Euro haben, die Folgendes enthält (auch als separater DLC erhältlich):

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage Basisspiel

Legendäres Paket DLC

Yakuza-Serie Kollaborationspaket DLC

Virtua Fighter 30th Anniversary Badeanzug Kostümset, Soundtrack-Sammlung und Ranking-Titel

Virtua Fighter Vorproduktionskunstwerk

Schließlich enthält eine physische Ausgabe, die 49,99 Euro kostet, den gleichen Inhalt wie die 30th Anniversary Edition sowie ein doppelseitiges Poster mit Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage Cover Art auf der einen Seite und das ursprüngliche Virtua Fighter Cover Art auf der anderen Seite.