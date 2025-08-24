Vinschgerhof: Herbst, wie er sein soll

Wenn der Herbst den Vinschgau in leuchtende Farben taucht, beginnt hier die Zeit der Weitblicke. Wer dem Sommer/Herbst noch ein paar goldene Tage abringen möchte, ist im Vinschgerhof gut aufgehoben. Ab Mitte Oktober wird dort ein Urlaubstag geschenkt – ganz nach dem Motto: ein Tag mehr für das, was wirklich zählt.

Was erwartet euch im Vinschgerhof?

Im Vinschgau, wo Himmelblau auf Lärchengelb trifft und Weinlaub mit Gletscherweiß konkurriert, zeigt sich der Herbst von seiner farbenfrohsten Seite. Zwischen Meran und Reschensee gelegen, empfängt das Wanderhotel Vinschgerhof seine Gäste in Vetzan-Schlanders – mit Panorama, Persönlichkeit und einem Händchen für echte Erlebnisse.

Fünfmal pro Woche geht es gemeinsam in die Berge: Auf historischen Waalwegen, vorbei an glasklaren Seen, hinauf zu sonnenverwöhnten Almen. Angeführt von Wanderführer Hans und der charismatischen Waalwegexpertin Inge entdecken Wander:innen das Trockental mit all seinen Kontrasten. Dass das Hotel dabei regelmäßig Bestnoten auf internationalen Plattformen sammelt, kommt nicht von ungefähr – hier stimmt das Gesamtbild, von Atmosphäre bis Ausstattung.

Genuss mit Aussicht

Nach einem Tag in der Natur lädt das VISTA Spa im obersten Stockwerk zur wohlverdienten Auszeit. Naturmaterialien, viel Licht und ein freier Blick über das Tal schaffen Raum zum Durchatmen. Ob Bio- oder finnische Sauna, Sky-Whirlpool auf der Dachterrasse oder Indoorpool unter Glas – wer hier entspannt, tut es mit Stil. Massagen und Anwendungen reichen von klassisch bis exotisch, mit natürlichen Wirkstoffen wie Arnika oder Sarner Latsche, die neue Energie schenken.

Kulinarisch wartet Chefkoch Peter mit seinem Team auf – bodenständig und raffiniert zugleich. Die Küche vereint Südtiroler Tradition mit mediterranem Flair, dazu Weine aus der Region und ganz Italien. Wer Wert auf Geschmack legt, fühlt sich hier gut aufgehoben – ob am Frühstückstisch oder beim abendlichen Gourmetmenü.

Willkommen auf vier Pfoten

Auch vierbeinige Begleiter:innen sind im Vinschgerhof gern gesehen. Hundedecke, Napf und Begrüßungsleckerli gehören zur Grundausstattung. Spazierwege und ein sicher eingezäunter Freilaufplatz machen den Aufenthalt für Fellnasen ebenso entspannt wie für ihre Menschen. Wer möchte, kann Dogsitting buchen oder an einem der regelmäßig angebotenen Mantrailing-Programme teilnehmen – geleitet von Hundetrainerin und Tierpsychologin Mirjam Dold. Ideal für Anfänger:innen und Fortgeschrittene, die gemeinsam mit ihrem Hund neue Wege entdecken möchten.

Mehr Zeit für Herbstträume

Ob man lieber vier Nächte bleibt und nur drei bezahlt, oder sich gleich eine ganze Woche gönnt und den siebten Tag geschenkt bekommt – der Herbst im Vinschgerhof ist eine Einladung zum Durchatmen, Wandern, Genießen.

Für alle, die Natur suchen und gleichzeitig nicht auf Komfort verzichten wollen. Und für alle, die glauben, dass die schönsten Reisen manchmal genau dann beginnen, wenn andere schon wieder an Zuhause denken.