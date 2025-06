VILA VITA Pannonia im Burgenland lädt mit Discovery-Package zum Sommerurlaub

Im VILA VITA Pannonia****s entfaltet sich ein exklusiver Rückzugsort für Erholungssuchende, Aktivurlauber:innen und Feinschmecker:innen, der die pannonische Seele widerspiegelt. Das Resort liegt eingebettet in die malerische Landschaft des burgenländischen Seewinkels und vereint Natur, Genuss und Aktivität zu einem ganzheitlichen Urlaubserlebnis. Ob entspannt am Wasser, aktiv in der Natur oder verwöhnt in der Wellnessoase – hier verschmelzen Erholung und Abenteuer zu unvergesslichen Momenten.

Sommerurlaub mit Seeerlebnis und Wellness

Im Sommer zeigt sich das VILA VITA Pannonia von seiner schönsten Seite. Barfuß durch den warmen Sand am Strand des Naturbadesees gehen, im glitzernden Wasser schwimmen oder einfach die sanfte Brise genießen – ideale Bedingungen für einen erholsamen Sommerurlaub in Österreich. Indoor- und Outdoor-Pools sorgen für Wasserspaß bei jedem Wetter, während das Saunadorf mit Naturbadeteich und Panorama-Selbstaufguss-Sauna echte Wellnessmomente verspricht. Der Outdoor-Relax-Pool unter freiem Himmel bietet zusätzliche Entspannung. Massagen und hochwertige Beauty-Treatments verwöhnen Körper und Geist – perfekt für Wellnessliebhaber:innen.

Aktivurlaub im Burgenland für Naturliebhaber:innen

Direkt vor der Haustür beginnt ein abwechslungsreicher Aktivurlaub im Burgenland. Radfahrer:innen erkunden die pannonische Weite, Tennis-Fans genießen sportliche Herausforderungen im Freien, und Bogenschütz:innen erleben die Natur auf neue Weise. Highlights wie der Motorikpark, eine moderne Reitanlage, idyllische Laufstrecken und vielseitige Beachvolleyballplätze garantieren Bewegungsfreude für alle Altersgruppen. Im Fitnesscenter trainieren Sportler:innen auch bei Schlechtwetter auf höchstem Niveau – ideal für Fitnessbegeisterte, die im Urlaub nicht auf ihr Training verzichten möchten.

Kulinarischer Genuss am See im VILA VITA

Kulinarik spielt im VILA VITA Pannonia eine zentrale Rolle. Das Restaurant „die Möwe“, direkt am Naturbadesee gelegen, vereint Lounge, Bar und Café in einem und bietet gehobene Küche mit traumhaftem Seeblick. Feinschmecker:innen genießen hier erlesene Drinks und kulinarische Highlights. Drei weitere Restaurants und drei Bars bieten eine große Auswahl – von regionalen Schmankerln über internationale Buffets bis hin zu exklusiven Genussmomenten. Das kulinarische Angebot ist ideal für Gourmets und Genießer:innen, die Qualität und Vielfalt schätzen.

Private-Living: Luxusurlaub am Wasser

Für alle, die Exklusivität und Naturverbundenheit schätzen, bieten die Residenzen am See luxuriöse Chalets der Kategorie „lakeside“. Diese Unterkünfte liegen direkt an einer privaten Badebucht und verfügen über einen eigenen Badesteg und eine großzügige Sonnenterrasse. Die finnische Sauna mit edlen ätherischen Ölen macht den Aufenthalt noch entspannender. Die Residenzen „parkside“ bieten einen herrlichen Blick auf den Ökopark „Pannonia Hills“, zwei Schlafzimmer mit privaten Bädern und eine Terrasse inmitten unberührter Natur – ideal für Gäst:innen, die Ruhe, Komfort und Design auf höchstem Niveau suchen.

Urlaub nahe Wien – Natur, Genuss und Erholung

Nur 80 Kilometer von Wien entfernt, ist das VILA VITA Pannonia****s der perfekte Ort für einen Kurzurlaub oder eine Auszeit vom Alltag. Ob Wellnessurlaub, Aktivurlaub oder Familienurlaub – das weitläufige Resort im Burgenland überzeugt mit einem vielfältigen Angebot, erstklassiger Gastronomie und naturnaher Erholung. Gäst:innen erwartet ein einzigartiger Naturpark mit zahlreichen Freizeitmöglichkeiten und einem Höchstmaß an Komfort.

Discovery Package – das Angebot für Genießer:innen

Gültig bis 26.06.25 und ab 08.09.25

Das Discovery Package umfasst 2 Nächte in einer komfortablen Suite oder einem Bungalow inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet und Halbpension. Enthalten sind außerdem ein Begrüßungsdrink, ein 50-Euro-Behandlungsgutschein für die Beautyfarm, eine Aromaölmassage (25 Minuten) sowie die Nutzung der Karawanserei mit Lichttherapie (20 Minuten).

Preis pro Person: ab 427 Euro