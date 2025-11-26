Viewfinder Test (Nintendo Switch): Spielen mit der Perspektive

Sad Owl Studios aus Schottland hat mit Viewfinder ein Puzzle geschaffen, das die Grenzen zwischen Realität und Foto-Magie verschwimmen lässt.

Was ist Viewfinder?

Viewfinder ist ein First-Person-Rätselspiel, das im Juli 2023 erstmals für PlayStation 5 und PC erschienen ist und nun am 3. Dezember 2025 den Weg auf die Nintendo Switch gefunden hat. Das Spiel stammt vom schottischen Indie-Studio Sad Owl Studios (ursprünglich Robot Turtle) und wird von Thunderful Publishing veröffentlicht. Die offizielle Website preist das Game als verblüffendes First-Person-Abenteuerspiel, in dem ihr Bilder zum Leben erwecken könnt, wenn ihr sie in der Welt platziert. Der Hersteller ist besonders stolz auf die innovative Kernmechanik: Mit einer Sofortbildkamera könnt ihr Fotografien, Gemälde, Skizzen, Screenshots und sogar Postkarten in die dreidimensionale Spielwelt integrieren – sie werden buchstäblich zur begehbaren Realität.

Das Spiel hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter Preise bei den BAFTA und den UKIE Video Game Awards 2024. Mit einem Metacritic-Score von 84 bis 86 Punkten gehört Viewfinder zu den bestbewerteten Puzzlespielen der letzten Jahre. Die Besonderheit: Was in anderen Spielen kompliziert klingt, funktioniert in Viewfinder intuitiv und macht vom ersten Moment an Spaß. Der Entwickler Matt Stark startete das Projekt 2019 als technisches Experiment und nannte die Mechanik intern den „Polaroid-Effekt“ – ein Name, der perfekt beschreibt, worum es geht. Dementsprechend scheint das Game perfekt für ein Handheld-System wie die Nintendo Switch-Konsolen zu sein. Legen wir also mal los und spielen die ersten Levels!

Gleich rein in die Vollen

Das Spiel startet auf einem weiß getünchten Balkon einer griechisch anmutenden Villa, und innerhalb weniger Sekunden habt ihr die Grundlagen verstanden. Ihr erwacht in dieser Umgebung und werdet von einer Frauenstimme namens Jessie begrüßt, die euch durch das Spiel führt. Das erste Werkzeug, das euch zur Verfügung steht, ist die Rückspulfunktion. Versucht ihr etwa eine brüchige Brücke zu überqueren und stürzt ab, könnt ihr per Knopfdruck die Zeit zurückdrehen, als wäre nichts geschehen. Kein nerviges „Game Over“, kein Fortschrittsverlust – nur pures Experimentieren. Nach wenigen Schritten findet ihr euer erstes Schwarz-Weiß-Foto. Haltet ihr mit ZL dieses vor euch und drückt dann ZR, geschieht etwas Magisches: Das Foto löst sich aus seinem zweidimensionalen Rahmen und wird zu einer vollständig begehbaren, dreidimensionalen Struktur in der Spielwelt.

Dieser Moment ist pure Magie und sorgt immer wieder mal für einen Wow-Effekt, der sich durch Viewfinder zieht. Das Tutorial führt euch behutsam an die Mechaniken heran, ohne zu überfordern. Selbst Ungeübte oder ältere Spielerinnen und Spieler stehen hier vor keinerlei Problematik. Die deutsche Lokalisierung ist tadellos gelungen, und auch wenn die Sprachausgabe nur auf Englisch verfügbar ist, sind sämtliche Texte akkurat übersetzt. Bereits in den ersten zehn Minuten wird klar: Hier erwartet euch ein Spiel, das nicht durch Komplexität beeindruckt, sondern durch die schlichte Genialität seiner Kernidee. Jede Mechanik wird organisch eingeführt, und dank der unkomplizierten Steuerung geht das Foto-Platzieren wirklich kinderleicht von der Hand. Die Steuerung ist typisch für First-Person-Titel und bietet keine großen Überraschungen – genau so, wie es sein sollte.

Wenn Fotos zur Realität werden

Im eigentlichen Spiel entfaltet Viewfinder dann seine wahre Stärke. Das Kernkonzept ist simpel: Erreicht den Teleporter am Ende jedes Levels. Das erinnert ein wenig an Portal und Konsorten, denn der Weg dorthin ist alles andere als geradlinig. Anfangs findet ihr Polaroid-Fotos in der Umgebung – ein Bild einer Brücke, ein Schnappschuss eines Durchgangs, eine Aufnahme des Himmels. Diese haltet ihr vor euch, richtet sie perspektivisch aus und platziert sie in der Welt. In Sekundenschnelle wird das zweidimensionale Bild zu einem dreidimensionalen, begehbaren Objekt. Diese Mechanik funktioniert verblüffend gut, sie wird später noch erweitert. Klafft ein Abgrund zwischen euch und dem Ziel? Fotografiert den Boden und setzt ihn als Brücke ein. Versperrt eine Wand den Weg? Knipst leere Luft und löst die Barriere auf. Das Geniale: Beim Platzieren eines Fotos wird alles, was sich hinter dem Bild befand, einfach ausradiert – wie ein gigantischer Radiergummi. Das klingt nach Chaos, und ja, manchmal geht auch etwas schief. Ihr könnt versehentlich den Teleporter zerstören oder wichtige Batterien in die Tiefe fallen lassen. Genau deshalb ist die Rückspulfunktion so essentiell: Ein doppelter Y-Knopfdruck, und schon seid ihr wieder am Ausgangspunkt.

Im Verlauf des Spiels entwickelt sich die Mechanik stetig weiter. Ihr bekommt Zugriff auf Fotokopierer, mit denen ihr Bilder duplizieren könnt – perfekt, um Batterien zu vervielfältigen, die ihr für die Stromversorgung der Teleporter benötigt. Fest installierte Kameras mit Timer erlauben es, Selfies zu schießen und euch selbst durch Käfige zu teleportieren. Und das absolute Highlight: Irgendwann erhaltet ihr eine tragbare Polaroid-Kamera, mit der ihr völlig frei Fotos aufnehmen könnt. Ab diesem Moment seid ihr nicht mehr auf vorgegebene Bilder angewiesen, sondern könnt eure eigenen Lösungen kreieren. Dieser Moment fühlt sich unglaublich befreiend an – vergleichbar mit dem Augenblick in Portal, als ihr endlich sämtliche Portal-Typen nutzen durftet. Die Rätsel selbst sind clever durchdacht und steigern sich konstant im Schwierigkeitsgrad. Anfangs sind sie noch recht einfach und dienen als erweitertes Tutorial. Doch schon nach wenigen Stunden werden die Aufgaben knifflig und fordern räumliches Denken, Perspektivverständnis und Kreativität. Besonders raffiniert sind Rätsel, bei denen ihr mit der Schwerkraft spielt: Dreht ein Foto um 180 Grad und platziert es – schon steht ihr Kopf und könnt Bereiche erreichen, die vorher unerreichbar waren. Auch optische Täuschungen spielen eine große Rolle.