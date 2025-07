Viewfinder kommt auch auf Xbox und Nintendo Switch-Konsolen

Als Gewinner der BAFTA und UKIE Video Game Awards 2024 lässt Viewfinder euch in ein überwältigendes Ego-Puzzle-Abenteuer eintauchen, das Bilder zum Leben erweckt, indem es sie in die Welt bringt. Ihr werdet euch auf eine unvergessliche Geschichte einlassen, die tiefer in die sich ständig verändernde Welt, menschliche Erfahrungen und Beziehungen, eine sinnvolle und fehlgeleitete Leidenschaft für Veränderungen und die Überwindung von Verlusten eintaucht. Viewfinder ist derzeit für PC (zur Steam-Website) und PlayStation verfügbar. Zu den wichtigsten Gameplay-Funktionen gehören:

Realität neu gestalten: Wir können Fotos, Gemälde, Skizzen, Screenshots und Postkarten zum Leben erwecken, während wir die Welt neu gestalten und entdecken

Erkundung ist Lernen: Wir lernen die Geheimnisse der Welt, den Grund, warum sie existiert, und die Freiheit, etwas zu schaffen, indem wir mehrere Hub-Welten erkunden, die alle zusammenhängen

Umfassendes Erlebnis: Die Erzählung von Viewfinder bietet ein zugängliches Erlebnis für alle, die nur Rätsel lösen wollen, und eine reichhaltige, gut durchdachte Welt für jene, die mehr erfahren möchten